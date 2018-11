Exteriores se opone a la apertura de seis nuevas ‘embajadas’ de la Generalitat

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se opone a la apertura de seis nuevas delegaciones de la Generalitat de Cataluña en el extranjero por estimar que “su objetivo claro y manifiesto, declarado de modo reiterado por las principales autoridades del Gobierno de la Generalitat, consiste en utilizar estas delegaciones para apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España”.

A través de un comunicado, el departamento que dirige Josep Borrell ha informado de que el pasado 17 de octubre el Govern de Quim Torra le comunicó su intención de abrir seis nuevas delegaciones en Viena (Austria), Tallín (Estonia), Zagreb (Croacia), Lisboa (Portugal), Estocolmo (Suecia) y Beirut (Líbano), con el objetivo de representar a la Generalitat en Europa Central, Países Bálticos, Balcanes, Portugal, Países Nórdicos y Mediterráneo Oriental, respectivamente.

De acuerdo con la ley de Acción y del Servicio Exterior de 2014, tanto el ministerio de Exteriores como los de Hacienda y Función Pública deben emitir un informe previo a la apertura de estas delegaciones. El primero de dichos departamentos se ha pronunciado en contra por considerar que su creación no es coherente con “las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior, la Estrategia de Acción Exterior y, en particular, con el principio de unidad de acción en el exterior” .

En un documento interno de Exteriores, difundido por El Periódico de Catalunya, se argumenta que las delegaciones en el extranjerohan sido "un instrumento fundamental para intentar la internacionalización del procés" y han servido para "denigrar la imagen internacional de España".

El informe de Exteriores es preceptivo pero no vinculante. Es decir, la Generalitat está obligada a solicitarlo, pero puede no acatar sus conclusiones y seguir adelante con la iniciativa. Precisamente por no cumplir este trámite, el Ministerio de Asuntos Exteriores recurrió en agosto pasado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la reapertura de las delegaciones catalanas en el exterior (Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Italia, Suiza y Francia) que habían sido clausuradas durante la intervención de la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución. En la entrevista que mantuvo en julio pasado con Borrell, el conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, se comprometió a cumplir la ley.