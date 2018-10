Iglesias, a Sánchez, tras la oferta al PP y Ciudadanos sobre los Presupuestos: “No se equivoque de aliados”

Pedro Sánchez (de espaldas), interviene en la sesión de control al Gobierno. MARISCAL (EFE) / VÍDEO: QUALITY

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que elegir con quién quiere pactar en general, y los presupuestos en particular. No le cuadra al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias la compatibilidad entre su acuerdo con el Gobierno para las cuentas del Estado de 2019 y otros asuntos socioeconómicos con el requerimiento al PP y a Ciudadanos a que pacten con el Ejecutivo.

”No se equivoque de aliados”, le ha aconsejado el líder de Unidos Podemos. En medio, los presidentes del PP y de Ciudadanos, han vertido sobre el jefe de gobierno durísimas acusaciones en continuidad con la bronca sesión de la pasada semana en la que Sánchez fue acusado de pactar con los golpistas. Este miércoles, Pablo Casado ha sentenciado que Pedro Sánchez ha roto con la Constitución y Rivera le ha adjudicado tener ya pactados los indultos de los independentistas catalanes porque “no tiene escrúpulos”.

Cada sesión de control al Gobierno es más dura. PP y Ciudadanos , por separado, arremetieron en términos muy descalificadores contra Pedro Sánchez por la identidad de los socios con los que se sostiene el Gobierno. Aun así, el presidente del Gobierno ha pedido a la oposición que le ayuden a aprobar los presupuestos porque benefician a los ciudadanos, también a los votantes de esos partidos. No ha entendido el líder de Podemos, Pablo Iglesias, la invitación del jefe de gobierno a negociar los Presupuestos cuando las negociaciones se han circunscrito a los socialistas y a Unidos Podemos, aunque ahora empezarán con otros partidos del Grupo Mixto. Esta invitación la formuló Sánchez el día anterior en Valencia en un foro de empresarios en el que no hubo muestras de aquiescencia con la política, o los anuncios, del Gobierno. No debe mirar Sánchez en dirección diferente a la que han empezado a trazar con Unidos Podemos, según Pablo Iglesias. “Elija usted bien a sus aliados”, le ha recomendado el líder de Unidos Podemos.

Este aviso de Iglesias ha transcurrido en una bronca sesión de control en la que el líder del PP ha acusado a Sánchez de “romper con la Constitución al haber pactado los indultos con los golpistas”, en referencia a los políticos independentistas presos. Sobre Cataluña el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, fue al ataque en un aspecto delicado. No respondió Sánchez sobre la pregunta concreta del líder de Ciudadanos, sobre si se comprometía ante el Congreso a “no indultar” a políticos catalanes que pudieran ser condenados. Y la respuesta fue un tanto despectiva. “Usted se hace el tonto, el sordo o las dos cosas. Responda si o no va haber indultos. Pero la respuesta es sí, porque usted no tiene escrúpulos”, preguntó y respondió Rivera.

Ante la ausencia de respuesta Rivera ha remato: “¿ Se compromete a no indultar y si no se compromete convoque elecciones y ponga en su programa que va a indultar a los golpistas”.

Una continuidad de la sesión pasada se ha producido esta mañana ya que el líder del PP ha querido entrar al trapo del anuncio de ruptura de relaciones que la semana pasada invocó Sánchez por hacerle copartícipe “del golpe en Cataluña”. Le ha devuelto el argumento. Pablo Casado ha pedido al jefe de gobierno que rompa con “los golpistas” y ha continuado con una cadena de descalificaciones. “A usted el cargo le queda grande; usted ha roto con quienes ganaron las elecciones así que deje el victimismo hipócrita porque no hace nada contra quienes han convertido las escuelas en Cataluña en madrasas [ Escuelas coránicas ] pero usted no tiene escrúpulos y se apoyará en ellos para seguir en el Gobierno”. Además, Casado, ha dado por supuesto que la Abogacía del Estado rebajará la calificación de delitos de los independentistas catalanes procesados.