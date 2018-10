Tres desaparecidos a causa del temporal de frío y nieve

Los efectos del temporal de nieve, agua y frío en octubre. atlas

Tres personas continúan este lunes desaparecidas en pleno temporal de lluvia, nieve y frío a causa de la incursión de una masa de aire polar el pasado viernes en la Península. Se trata de un joven que pescaba ayer domingo en una zona rocosa del municipio coruñés de Camariñas, cuando en la zona había aviso naranja por mala mar, y de una pareja de excursionistas que se desorientaron el sábado al bajar la cima del Puigpedrós, en el Pirineo, entre Meranges (Girona) y Francia. Además, unos 53.000 abonados siguen sin luz en Menorca y Asturias y 1.300 alumnos no irán hoy a clase en esta última comunidad. Las comunicaciones ferroviarias entre Asturias y la meseta continúan interrumpidas y hay problemas en las carreteras del tercio norte por la acumulación de nieve.

En cuanto al joven gallego, Salvamento Marítimo ha reanudado a primera hora de esta mañana la búsqueda. El desaparecido, de 24 años y de Bertamiráns, cerca de Santiago, fue visto por última vez en una zona de acantilados junto a la ermita de la Virgen del Monte, donde estaba pescando. Las primeras hipótesis apuntan joven pudo caer al mar. Tras recibir el aviso, a las 14.30, hasta el lugar del suceso se desplazaron el helicóptero Helimer y la embarcación Salvamar Altair, de Salvamento Marítimo, así como efectivos de la Guardia Civil y de Protección Civil.

Por su parte, los bomberos de la Generalitat también han reanudado esta mañana la búsqueda de los excursionistas, un hombre de 57 años y una mujer de 43, vecinos de Sabadell (Barcelona), perdidos al descender la montaña, de 2.915 metros de altitud, informa Adolfo L. Congostrina. El sábado salieron del refugio de Malniu con la intención de coronar el Puigpedrós. La responsable del refugio ha explicado a EL PAÍS que les advirtió de que no lo hicieran: “Cuando nos comentaron que iban a subir, les dijimos que había mucha niebla y nieve, lo que complicaba mucho la ascensión. Les recomendamos que no subieran, pero nosotros no somos nadie para prohibir a alguien hacer lo que considere oportuno”.

Los excursionistas contactaron al 112 a las 16.30 del sábado porque se habían perdido al descender la cima. Se dirigían de vuelta al refugio, pero no llegaron. Desde la llamada telefónica de la tarde de este sábado no han podido contactar con ellos y se continúa con la búsqueda, dificultada por unas condiciones climáticas muy adversas. Iban equipados con ropa de abrigo, comida y agua.

El mal tiempo se ha cebado este fin de semana especialmente con Menorca, informa Lucía Bohórquez. Alrededor de 38.000 personas, según la compañía eléctrica Endesa, han pasado la noche sin luz después de que un tornado causara graves daños en las infraestructuras eléctricas, de telefonía y en diversos inmuebles. El apagón ha afectado a los municipios de Ciutadella, Alaior, Es Mercadal, Es Mitjorn, Ferreries y parte de la ciudad de Maó y según, Red Eléctrica Española, durará más de 24 horas debido a los desperfectos provocados por el tornado, que atravesó la mañana del domingo la urbanización La Argentina.

Desde el servicio de Emergencias del 112 en Baleares han señalado que durante la noche se ha trabajado en la instalación de 25 generadores en puntos prioritarios, mientras que el resto de maquinaria y personal necesario para restablecer el suministro se incorporará durante la mañana de este lunes, si las condiciones meteorológicas permiten la llegada de barcos desde Barcelona y Valencia. Se espera que otros 70 generadores lleguen por barco desde ambos puertos. El Gobierno balear ha informado de que la longitud de las líneas afectadas y el mal tiempo podrían provocar retrasos en el restablecimiento de la red.

Los centros sanitarios han funcionado con normalidad, igual que los centros escolares y el transporte que se adaptarán a la situación con la reprogramación de algunas actividades lectivas. El Gobierno regional ha pedido a la población que haga un uso responsable de la energía en los municipios en los que se restablezca el servicio, como Maó, Sant Lluis y Es Castell, donde algunos usuarios ya vuelven a tener luz desde la mañana de este lunes. En total, en las islas se han registrado 155 incidentes desde el sábado por el episodio de lluvias y viento, la mayoría por caída de ramas y árboles en la vía pública.

Mientras tanto, el temporal de nieve mantiene en Asturias cortadas decenas de carreteras secundarias y el tráfico ferroviario con la meseta, así como el servicio de luz para miles de hogares, informa Efe. La intensidad del temporal ha llevado a la Consejería de Educación del Principado a suspender para hoy las clases en 15 colegios del suroccidente, en los que estudian más de 1.300 alumnos, en los concejos de Cangas del Narcea, Degaña, Ibias y Allande.

En una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que continuará nevando a una cota de 600 metros, los técnicos del Principado y de las compañías eléctricas seguirán trabajando para solventar los cortes de luz, que afectan a unos 15.000 hogares de la zona central, valles mineros y suroccidente de la región. La nieve mantiene cortados esta mañana 16 puertos de montaña y otra docena de carreteras de la red secundaria, donde son necesarias las cadenas en un gran número de vías, según los datos ofrecidos por 112 Asturias.

En la red principal de carreteras está cortado el tráfico para camiones en el puerto de Pajares (N-630) entre Asturias y León, mientras que en la autopista del Huerna (AP-66), principal vía de comunicación por carretera entre el Principado y la meseta, no hay restricciones. La acumulación de nieve también mantiene interrumpido el tráfico ferroviario entre Asturias y León, por lo que Renfe mantiene un plan alternativo de transporte por carretera para aquellos servicios ferroviarios con origen o destino en Oviedo y Gijón.