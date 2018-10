Los bomberos buscan a dos excursionistas en una cima del Pirineo

Los equipos de rescate seguían buscando ayer por la noche a una pareja de excursionistas que se perdieron el sábado en la cima del Puigpedrós, en el Pirineo, entre Meranges (Girona) y Francia.

Los montañeros en paradero desconocido son un hombre de 57 años y una mujer de 43, vecinos de Sabadell. El sábado habían abandonado el refugio de Malniu con la intención de coronar el Puigpedrós. La responsable del refugio explica a EL PAÍS que les advirtió: “Cuando nos dijeron que iban a subir, les dijimos que había mucha niebla y nieve, lo que complicaba mucho la ascensión. Les recomendamos que no subieran, pero nosotros no somos nadie para prohibir a alguien hacer lo que considere oportuno”.

El refugio de Malniu ha acogido este fin de semana a 18 personas a quienes los responsables de la instalación animaron, debido a la climatología, a realizar una pequeña excursión y no ponerse en riesgo. Todos cambiaron sus planes y no se arriesgaron, salvo los dos vecinos de Sabadell.

Los dos montañistas llegaron a coronar la cima. Por la tarde, el vecino de Sabadell llamó por teléfono a los servicios de emergencia para alertar de que se había desorientado al buscar el camino de retorno al refugio. En la llamada, especificó que llevaban ropa de abrigo, comida y líquidos.

Los Bomberos de la Generalitat activaron un amplio dispositivo de búsqueda que contó con la colaboración de los equipos de montaña de los Mossos d’Esquadra. Todo apunta a que a los excursionistas se les acabó la batería del móvil, por lo que no se pudo activar, de nuevo, la conexión. Como consecuencia de la niebla, la nieve y las bajas temperaturas, poco antes de las cinco de la madrugada se detuvo el operativo, que se retomó a primera hora de la mañana del domingo, cuando se activaron diez dotaciones de los Bomberos, tres de Mossos y diversos vehículos de la Gendarmería francesa.