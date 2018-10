La pugna entre Casado y su candidato Moreno se evidencia en Andalucía

La negociación para cerrar las listas del PP a las próximas elecciones andaluzas del 2 de diciembre —que concluyó el pasado viernes— ha abierto una grieta que evidencia la pugna entre el presidente Pablo Casado, y su candidato, Juan Manuel Moreno, que apoyó a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias para elegir al sucesor de Mariano Rajoy. “Ni siquiera ha habido un puñetazo en la mesa, es decisión de arriba y punto”. Un diputado del PP andaluz que pide el anonimato describe así la negociación, en la que el equipo de Casado, representado por su secretario general, Teodoro García Egea, ha impuesto a candidatos afines al líder del partido y ha relegado a la portavoz parlamentaria del PP andaluz, Carmen Crespo, que no encabezará la lista por Almería.

“Entraron a cuchillo, han intentado cargarse todo lo que representa al candidato e imponer a casi toda su gente. Génova intentó que Moreno fuera número uno por Sevilla y este se negó, y ahí empezaron los problemas”, relata un alto cargo del partido.

Las negociaciones han quedado en tablas, con cuatro nombres afines a Casado y cuatro de la confianza de Moreno, que será número uno por Málaga. Eso sí, la sensación en las sedes populares de Madrid y Sevilla es que Casado ha dado la vuelta a la propuesta inicial de nombres del candidato, en serios aprietos durante la precampaña tras las declaraciones de la vicesecretaria Isabel García Tejerina, sobre el nivel educativo de los niños andaluces, de las que se desmarcó Moreno y centro de las críticas de todos los políticos andaluces.

La semana pasada García Egea desbancó a las candidatas por Cádiz, Ana Mestre, —sustituida por el alcalde de Vejer, José Ortiz, que apoyó a Casado en las primarias— y Crespo, reemplazada por la senadora Maribel Sánchez. Días antes situó al exministro Juan Ignacio Zoido por Sevilla y al exsecretario de Estado José Antonio Nieto por Córdoba, que apoyaron a María Dolores de Cospedal en las primarias. A la exportavoz del Gobierno en Andalucía y voz de los populares en el Parlamento autonómico hasta hace dos semanas, Carmen Crespo, la apoyaba Moreno y el presidente del PP almeriense, Gabriel Amat, pero Casado impuso a su candidata. Mientras, Moreno irá por Málaga, su número dos Loles López por Huelva, la diputada Marifrán Carazo por Granada y la vicesecretaria del PP andaluz Maribel Lozano por Jaén.

La irrupción de Vox y el giro a la derecha

“Pablo [Casado] no está siendo nada sectario y es hasta generoso. Podía haber decidido un cambio más profundo. Y sin embargo ha negociado persona por persona para sumar sorayistas y casadistas. Contentar al 100% es imposible. Mi duda es Zoido, porque el partido en Sevilla se partió en dos y ganó el bando de Javier Arenas por solo 23 votos. No sé si eso genera unanimidad, desde luego bienestar creo que no”, relata un miembro del equipo de Casado.

El líder del PP también está recibiendo críticas del sector sorayista por girar a la derecha y no ser crítico con Vox. El partido de extrema derecha, que pide abolir las autonomías, ha anunciado que se presentará a las elecciones autonómicas andaluzas. Casado advirtió ayer, preguntado por esas críticas, que no va a cambiar de estrategia porque cree que está funcionando y que están conectando de nuevo con los votantes que se fueron a Ciudadanos o a Vox. "Ocupar el centro no es moverse del sitio, es ampliar el espectro electoral. Tenemos que seguir en nuestro sitio, con las raíces bien firmes", subrayó.