PP y Ciudadanos intentan restar importancia a la irrupción de VOX

El PP y Ciudadanos han tratado de restar importancia este lunes a la demostración de fuerza de VOX, que ayer llenó con más de 9.000 simpatizantes el palacio de Vistalegre en Madrid. Los dos partidos que batallan por el electorado del centro derecha han utilizado distintas estrategias para abordar el incipiente fenómeno de la ultraderecha en España. Los populares apelan al voto útil y avisan de que votar a este partido supondría prolongar la estancia de Pedro Sánchez cuatro años más en La Moncloa, mientras Ciudadanos opta por no hablar de esta formación, aunque Albert Rivera sí ha querido minimizar el número de votantes que puede encuadrarse en este espacio.

"Dividir el voto de centro derecha es perpetuar el actual Gobierno de izquierdas", ha defendido el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, que de esta forma revela que el PP considera que este partido puede restarle votos. Algunos cargos del PP muestran en privado su preocupación por la afluencia al acto de ayer, y admiten que en sus ambientes hay gente que dice que va a votar a VOX. “No sacarán mucho, pero puede arañar votos que nos hagan daño”, apuntan fuentes del PP de Madrid, que ponen énfasis también en que "durante años, [Esperanza] Aguirre ha coqueteado con Abascal” [Santiago Abascal, líder de VOX].

En Génova desdeñan la capacidad de convocatoria del partido de ultraderecha porque al acto en Vistalegre acudieron simpatizantes de toda España, no solo de Madrid. En la dirección nacional del PP se preguntan también de dónde han sacado en VOX el dinero para un acto de esas características. El PP confía en que el efecto Casado, que aún no se ha manifestado, empiece a notarse a partir de ahora “gracias a la firmeza de su discurso”.

A diferencia del PP, Albert Rivera no quiere hablar de VOX porque uno de los errores de la vieja política, argumenta, ha sido el de hablar permanentemente de los partidos. Pero en su respuesta a las dos preguntas que este lunes se le han formulado sobre el acto ayer de este partido en Madrid, el líder de Ciudadanos ha dejado dos mensajes: el primero, implícito, al no cargar contra esta formación. Al contrario, Rivera ha mostrado su “respeto” por los votantes que pudiera tener este partido y “por los que hacen actos”. El segundo, explícito, ha sido el de restar importancia al recorrido que pueda tener la ultraderecha en España. “Hay muchos más votantes liberales, constitucionalistas y proeuropeos", ha subrayado Rivera en un desayuno informativo de Europa Press. Ahí ha trazado una frontera con VOX, la del europeísmo, uno de los valores en el ADN de Ciudadanos.

Esa es la única frontera que levanta Ciudadanos con respecto a este partido que defiende propuestas como la supresión de las comunidades autónomas, la deportación de todos los inmigrantes irregulares o la supresión de la Ley de memoria histórica y la Ley contra la violencia de género. El secretario general, José Manuel Villegas, ha eludido incluso calificar a este partido como de ultraderecha. En cambio, ha declarado el "máximo respeto a todos los partidos políticos, pero sobre todo a la decisión de los españoles cuando voten".

La consigna en Ciudadanos es no hablar de VOX y en la cúpula se muestran cautos sobre la posible pujanza de este partido. Villegas ha conseguido no nombrarlo ni una sola vez a pesar de haber sido preguntado hasta en cinco ocasiones en rueda de prensa. La dirección de Rivera cree que "pintar a esta formación como el demonio" es contraproducente, porque podría darle alas, por eso su reticencia a denostarlos. En todo caso, en la formación creen que sobre todo podría hacer daño al PP, al que ven en muy mala situación porque pierde votos por el centro y también por los extremos como revela el fenómeno VOX.

Rivera ha sugerido, no obstante, que el mapa político está en trasformación y no descarta sorpresas desagradables en las urnas. “Los tiempos están cambiando, en las urnas veremos si a mejor o a peor”. En su opinión, la fuerza o no de VOX está vinculada a lo que hagan el resto. “Todo dependerá de lo bien que lo hagamos los demás”, ha argumentado.