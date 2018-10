Rivera acusa a Torra de “alentar la violencia” y de no representar a los catalanes

Un año después de la masiva manifestación constitucionalista que llenó la Via Laietana de Barcelona (350.000 asistentes, según la Guàrdia Urbana) como respuesta al referéndum independentista del 1 de octubre, los contrarios a la independencia de Cataluña solo han conseguido reunir a mil personas, también según la policía local, en la plaza Sant Jaume de Barcelona para protestar contra el Govern de Quim Torra. La manifestación, promovida por la plataforma España Ciudadana (impulsada por Ciudadanos), ha tenido su punto álgido con la intervención del presidente de este partido, Albert Rivera, quien ha acusado a Torra de alentar "la violencia de los comandos independentistas", y ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no gestionar la crisis en Cataluña. "No se puede Gobernar España con los que quieren liquidarla", ha avisado.

Rivera ha reclamado unidad de los constitucionalistas, aunque lo cierto es que, a la misma hora que la concentración de España Ciudadana, también estaba programado un acto de Societat Civil Catalana en un hotel céntrico de Barcelona para conmemorar la manifestación del 8 de octubre del año pasado, en el que ha intervenido el presidente del PP Xavier García Albiol. En la concentración de plaza Sant Jaume, Rivera ha reclamado unidad a los políticos constitucionalistas que están en contra de la gestión de Sánchez, y ha asegurado que tiene "un plan para gobernar España" que pasa por conjurar a todos los contrarios de la independencia con el objetivo de combatir el nacionalismo en Cataluña.

En la concentración, los manifestantes han coreado cánticos como "Yo soy catalán y español", "Viva España, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ejército" o "Puigdemont, a prisión". Rivera ha afirmado que si los líderes independentistas "están en la cárcel, por algo será". "Que no los indulten", ha reclamado. El dirigente de Ciudadanos ha insistido en aplicar el artículo 155 de la Constitución tras "una semana negra" en Cataluña por la movilización de los CDR el pasado lunes y por el bloqueo del Parlament a causa de las pugnas entre partidos independentistas.