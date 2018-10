La última gota fría batió seis récords históricos de intensidad de lluvia

La anunciada peor gota fría de la última década hizo honor a su nombre y descargó cantidades de agua insólitas el viernes y el sábado en la serranía de Ronda (Málaga) y al sur del delta del Ebro. Tanto, que se han batido hasta seis récords de intensidad de lluvia, es decir, de litros por metro cuadrado recogidos en un periodo de tiempo. El más espectacular de ellos es el de cantidad de agua caída en hora, que superó en 30 litros el registro hasta ahora más alto. Estas cifras tienen sorprendidos a los expertos, pero de momento todos son datos provisionales, cuenta Rubén del Campo, uno de los portavoces de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). "Son datos tan extremos que se van a revisar con lupa, los récords son provisionales a falta de validación", advierte Del Campo.

El episodio de #LluviasIntensas podría haber dado lugar a varios récords de intensidad de precipitación:

- En 1 hora: Vinaròs (Castellón): 159,2 l/m2 el día 19

- En 6 horas: Alpandeire (Málaga): 289,2 l/m2 el día 21.

Récords provisionales a falta de validación.

Más registros

👇 https://t.co/Y29k4U8Fzw — AEMET (@AEMET_Esp) 22 de octubre de 2018

En la estación automática de la Aemet de Vinarós (Castellón), se contabilizaron entre las seis y las siete de la tarde 159,2 litros por metro cuadrado, lo que "supondría el récord de precipitación caído en España en una hora en caso de confirmarse". Hasta el momento, la mayor cantidad de agua recogida en una hora desde que se iniciaron los registros fue de 129,9 litros el 31 de marzo de 2002 en Santa Cruz de Tenerife. Semejante manta de agua causó una riada en la que hubo ocho muertos y daños multimillonarios. No obstante, hay registros superiores en otras redes que no son la Aemet. La Confederación Hidrográfica del Ebro midió en su estación de Sueca (Valencia) 144.4 litros el 23 de septiembre de 2008.

Son 30 litros más, lo que no es nada habitual en meteorología. "Los récords, por tratarse de extremos, están muy caros y llegar ahí es difícil, lo habitual estadísticamente es que se superen por muy poco", admite Del Campo, que tiene varias explicaciones para esta cifra. "Antes no había muchas estaciones que midieran la intensidad en espacios horarios inferiores a las 24 horas. Hasta hace no demasiados años, los datos se nutrían de la red termopubliométrica, que arrojaba acumulados de 24 horas", indica Del Campo, que precisa que había algunos pluviógrafos —que sí que miden la intensidad de precipitación— desde la primera mitad del siglo XX y la mayoría en estaciones principales de capitales de provincia.

Las estaciones automáticas, que también miden la intensidad, se comienzan a instalar en los años ochenta y su número va aumentando en los noventa y, sobre todo, ya en los primeros años de este siglo, añade Del Campo. En resumen, "faltan datos" de las famosas gotas frías de los ochenta en el levante y de otros episodios de Andalucía. Así, "puede ser un registro absolutamente excepcional o que no tengamos registros". Una tercera opción es que el dato "sea erróneo".

En Alpandeire (Málaga), se registraron ayer 355 mm, de los cuales 289 mm cayeron en menos de 6 horas, 119 mm en 1 hora, y 24 mm en 10 minutos. Valores intensísimos, que denotan precipitaciones muy intensas (torrencialidad muy acusada) y persistencia. pic.twitter.com/NOzHOobciR — SINOBAS (@AEMET_SINOBAS) 22 de octubre de 2018

Aunque no llegó a superar el récord, también son "muy significativos", en palabras del portavoz, los 355 litros caídos en 24 horas en la localidad de la serranía de Ronda de Alpandeire (Málaga), de los que 347 cayeron en apenas 12 horas. La máxima cota de agua tanto en 12 como en 24 horas la sigue teniendo La Safor (Valencia), donde cayeron 408,5 litros en 12 horas y 720 litros en 24 el 3 de noviembre de 1987, precisa Del Campo. Otra red, la SAIH de Hidrosur —que mide el agua caída en las cuencas mediterráneas andaluzas—, contabilizó 377,80 litros en 12 horas en Ardales (Málaga), aunque el organismo advierte de que es una estación automática sin verificar.

Alpandeire sí superó el récord de intensidad en seis horas: 289,2 litros por metro cuadrado el domingo 21. Del Campo recuerda que hay zonas del sureste de España en los que al año llueve mucho menos. La precipitación media anual en España está en torno a 600 litros, mientras que por ejemplo en Almería, se recoge de media en un año 173. En Alpandeire también se superaron los récords de agua acumulada en tres (232.8), cuatro (259.6), cinco (278.8) y seis (289.2).

Durante la gota fría, también se alcanzó la cota de la intensidad torrencial, más de 60 litros por metro cuadrado en una hora, de nuevo en Alpandeire, con 119 litros, en Arcos de Jalón (Soria), con 60 litros, y se quedó a las puertas Torreblanca (Castellón) con 59.