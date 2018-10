La juez del ‘caso máster’ carga contra la Rey Juan Carlos: “No ha ayudado en nada”

La juez del caso máster mantiene su decisión de archivar la principal línea de investigación de la trama y, a través de un auto dictado este jueves, ha rechazado el recurso presentado por la Universidad Rey Juan Carlos (URCJ). Carmen Rodríguez-Medel, responsable del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, desestima así los argumentos del centro docente, que expuso que la decisión del Tribunal Supremo —que decidió que no se podía imputar al líder del PP, Pablo Casado, por no existir indicios suficientes— no era extrapolable al resto de encausados.

La magistrada lanza, además, un claro mensaje a la URJC, que desde 2006 dejó sin control el Instituto de Derecho Público (IDP), epicentro del caso máster y dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, principal implicado en la trama. "Es necesario enfatizar que uno de los grandes problemas con los que se ha encontrado la presente instrucción judicial ha sido, precisamente, la dificultad de extraer conclusiones claras en relación a cómo funcionaba —en lo que aquí nos concierne, los máster impartidos— la universidad", subraya la juez en el auto. Rodríguez-Medel ya reprochó en otras ocasiones a la Rey Juan Carlos su deficiente colaboración.

"Su actuación, en opinión de esta instructora, no ha ayudado en nada al esclarecimiento de los delitos que se estaban investigando. Específicamente, tan pronto se informaba que determinada documentación no aparecía como, sorpresivamente, la misma se encontraba (significativo es la solicitud de convalidación de créditos del Señor Casado)", continúa la juez en su escrito, donde remacha: "Sin duda, hubiera ayudado a esclarecer los hechos objeto de investigación si la documentación de la URJC hubiera dado garantías de integridad y fiabilidad. No es el caso".