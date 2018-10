El Gobierno califica de “error” las cargas policiales del 1-O

El Gobierno de Pedro Sánchez cree que las cargas que agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil realizaron hace un año en el referéndum ilegal del 1 de octubre celebrado en Cataluña fueron “un error”. Así se ha pronunciado la ministra portavoz, Isabel Celaá, en una entrevista en la Cadena SER en el primer aniversario del 1-O. José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, ha afirmado a su vez que “el PP regaló el 1 de octubre parte de su argumentario al independentismo". "Han quedado esas imágenes de una violencia ejercida para no poder votar", ha añadido.

Celaá ha atribuido la actuación de las fuerzas de seguridad en la consulta ilegal celebrada hace un año a que "ninguna de las previsiones" del Ejecutivo de Mariano Rajoy se cumplieron. La portavoz del Gobierno y responsable de Educación ha sostenido que el desafío independentista no habría llegado tan lejos con un Gobierno socialista. "Seguramente no habría llegado porque habría puesto medios políticos mucho antes", ha aseverado. Para Ábalos, el 1-O dejó como recuerdo "una violencia ejercida para no poder votar”, lo que facilitó el “argumento que necesitaban los independendistas para victimizarse”.

Ábalos ha considerado además que los políticos presos "son personas que han vulnerado la legalidad". "Violentaron la ley, deben asumir su responsabilidad. Su futuro penal debe ser el normalizado", ha añadido. El Gobierno ha lanzado las últimas semanas el mensaje de que la prisión provisional de los impulsores del procés encarcelados es desproporcionada.

Partiendo del hecho de que fue un día de “triste memoria” por el que “no hay nada que celebrar”, la portavoz del Gobierno ha subrayado que los secesionistas se dieron “de bruces” con la imposibilidad de que tuviera éxito el procés.