Pedro Duque alega que la sociedad no le ha generado “un ahorro real en absoluto”

Pedro Duque, ministro de Ciencia, ha asegurado este jueves en una comparecencia pública desde la sede de su ministerio que colocó su casa a nombre de una sociedad, como ha publicado hoy la publicación digital OK Diario, porque se lo dijeron unos asesores. "Creo que no ha habido ningún ahorro real de impuestos en absoluto" por tener esta entidad, ha afirmado el ministro, visiblemente nervioso. "Creo que no hay ninguna consideración ética sobre esto, era algo que estaba promocionando el Gobierno y que era absolutamente legal, estando al corriente de todas las obligaciones fiscales", ha añadido.

Los partidos de la oposición han reclamado esta mañana al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades explicaciones públicas sobre el chalé que tiene en Xàbia (Alicante) y que fue adquirido por la sociedad Copenhague Gestores de Inmuebles S.L., de la que es propietario Duque junto a su esposa. Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación han asegurado que no hay "ilegalidad" ni "irregularidad alguna" y emplazaban a las explicaciones del ministro.

"El Gobierno estaba promocionando esto, era la burbuja, y luego costaba mucho deshacerla", ha detallado Duque."Tenemos un contable que presenta las liquidaciones y todos los años firmamos las cuentas", ha añadido. Duque ha aceptado preguntas de los periodistas, algo que no es muy usual. Según sus explicaciones, sus dos viviendas se encuentran dentro de esta sociedad y se plantearon disolverla cuando cambiaron sus condiciones personales, en el momento en el que ni él ni su esposa dejaron de viajar tanto al extranjero, pero que no lo hicieron porque costaba "un montón de dinero de impuestos".

El presidente, Pedro Sánchez, aseguró en 2015 en una entrevista de televisión que si alguien en su partido tenía "una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos" le echaría al día siguiente. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha afirmado en Telecinco: "Conociendo el caso Soria y el 'caso Huerta', que dimitieron... Sánchez hizo moción de censura por la ejemplaridad. Si sitúas el listón aquí. Todos tus ministros que tengan cualquier asunto fiscal se tienen que ir. Si Duque fuera ministro de Rajoy ¿qué diría Pedro Sánchez? Pues eso tiene que hacer".