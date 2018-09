El juez procesa a Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María

Un juez ha procesado al actor, productor de teatro y activista político Willy Toledo (Madrid, 1970) por insultar a Dios y a la Virgen María en unos comentarios escritos en Facebook, en los que criticaba la apertura de juicio oral contra tres mujeres por la procesión de una gran vagina en Sevilla. En un auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid procesa al actor por un delito contra los sentimientos religiosos. Toledo fue detenido el pasado 13 de septiembre por orden del juez, después de que el intérprete no se presentase ante el instructor en las dos ocasiones anteriores en las que fue llamado por la denuncia tramitada contra él por la Asociación Española de Abogados Cristianos.

El actor ha escrito hace unas horas en su perfil Facebook: "El señor magistrado considera que, una vez revisadas por la policía cientos de mis publicaciones en mi muro de Facebook, existen dos expresiones extraídas de ellas que podrían ser constitutivas de un delito contra los sentimientos religiosos pues 'contienen frases potencialmente ofensivas para la religión católica y sus practicantes'. Estas son las frases: 'Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y la virginidad de la Vírgen María' y 'me cago en la Virgen del Pilar y me cago en tó lo que se menea".

Willy Toledo continúa: "Habiendo sido pillado por la fiscalía y los implacables Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en plena comisión de mi aberrante e intolerable crimen, el asunto queda de la siguiente manera: si la fiscalía o los denunciantes deciden que mi delito ha de ser llevado a juicio, la democracia borbónica juzgará a un individuo por un delito de blasfemia".

Por su parte, el abogado de Toledo, Endika Zulueta, ha añadido en el mismo comunicado: "El juez fundamenta su resolución en que 'los mensajes contienen frases potencialmente ofensivas para la religión católica y sus practicantes y, por ello, indiciariamente subsumibles en el delito del artículo 525 del código penal'. Añade que dichos mensajes 'pudieran no estar amparados' por la libertad de expresión. Se dice que los mensajes del señor Toledo 'contienen frases potencialmente ofensivas para la religión católica y sus practicantes', olvidando que el código penal de un Estado aconfesional no está para proteger religión alguna, lo que sí sucedía en el código penal de la dictadura militar franquista, donde el artículo 6 del Fuero de los Españoles de 1945 declaraba que 'la profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial', y el caudillo lo era 'por la gracia de Dios”.

La decisión del juez ha generado una gran satisfacción en la Asociación de Abogados Cristianos. Su presidenta, Polonia Castellanos, ha considerado "lógico" y "normal" que el juez dicte este auto. "Me esperaba esta decisión del magistrado. Creo que el señor Toledo lo ha empeorado bastante, En lugar de intentar mediar una disculpa, ha caído en una reiteración constante del mismo delito con todas sus declaraciones públicas", ha señalado la representante del colectivo, que insiste en que el actor ha mantenido un "ataque cada vez más deliberado y de mayor intensidad" contra los sentimientos religiosos.