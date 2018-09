Willy Toledo anuncia que no acudirá ante el juez el jueves y revela dónde estará para su detención

Willy Toledo, en una imagen tomada en mayo en la parroquia San Carlos Borromeo de Madrid. En vídeo, las declaraciones más polémicas del actor. SANTI BURGOS / VÍDEO: EPV

El actor Willy Toledo no se presentará ante el juez, a pesar de que este ha ordenado detenerlo si no lo hace. El intérprete debe acudir al juzgado este jueves a las diez de la mañana, después de que no se presentara las dos veces anteriores en que fue citado por la denuncia tramitada contra él por la Asociación Española de Abogados Cristianos por supuestamente vulnerar los sentimientos religiosos en un comentario publicado en Facebook. En esta misma red social, el intérprete ha confirmado hoy que no acudirá y asegura que llevará su acto de desobediencia "hasta las últimas consecuencias (aceptando estas sean cuales sean)".

El 5 de julio de 2017, el actor escribió en su perfil: "Yo me cago en Dios. Y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María". Un mensaje que difundió después de que una juez de Sevilla abriese juicio oral contra tres mujeres que portaron en la capital andaluza una reproducción de plástico de una vagina de casi dos metros, como si fuese un paso de Semana Santa. Una iniciativa que se bautizó como "la procesión del coño insumiso".

En el comunicado de hoy, Toledo anuncia que estará el miércoles a partir de las once de la noche "en el Teatro del Barrio, sito en la Calle Zurita número 20 de Madrid, para participar en el acto/vigilia por la libertad de expresión convocado por el Movimiento Antirrepresivo de Madrid". Allí se quedará hasta la mañana siguiente. "Estaré toda la noche en el teatro esperando a que vengan ustedes a detenerme", afirma Toledo, que asegura que no opondrá "la más mínima resistencia a la detención".