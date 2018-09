Ciudadanos diluirá su marca en una coalición electoral con Valls en Barcelona

El exprimer ministro francés Manuel Valls. Rafa Alcaide (EFE) | EPV

La candidatura de Manuel Valls como alcalde de Barcelona será la primera confluencia de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera se presentará en las elecciones de 2019 en la ciudad catalana con el ex primer ministro francés como candidato y bajo una fórmula novedosa en su historia como formación política. Por primera vez, Ciudadanos acepta integrarse en una candidatura más amplia que su propia marca. La fórmula elegida es la coalición electoral, según fuentes de la dirección de Ciudadanos a EL PAÍS. El partido se coaligará con la plataforma que Valls anuncia hoy, en un acto sin presencia de los máximos dirigentes de Ciudadanos, que le dejan todo el protagonismo.

La negociación entre Valls y Ciudadanos está avanzada, pero aún faltan cuestiones importantes por pactar. El entorno del ex primer ministro y el partido de Rivera han puesto en marcha varios equipos de trabajo para dar forma al proyecto. Las decisiones se toman por consenso, explican en Ciudadanos, donde por primera vez una de sus candidaturas no responde jerárquicamente a su dirección nacional.

La fórmula con la que se presentará Valls pone a prueba a Ciudadanos, que hasta ahora era muy receloso con este tipo de candidaturas, exploradas en España sobre todo por Podemos. El partido defiende su cambio —hasta ahora criticaba este tipo de coaliciones de Podemos— por la situación “extraordinaria” que se vive en Cataluña, argumentó ayer Inés Arrimadas, líder de la formación en esa comunidad.

El PP se presentará solo y Collboni se ve alcalde CLARA BLANCHAR Las declaraciones de los grupos municipales del Ayuntamiento el día de La Mercè, la patrona de Barcelona, despejaron ayer una incógnita. El veterano concejal y jefe de filas del PP en el consistorio, Alberto Fernández Díaz, aseguró que su partido se presentará solo y con sus siglas a las elecciones municipales previstas para mayo. “El PP tiene un proyecto, compromiso y trayectoria nítida en Barcelona en el centro derecha”, dijo y aludió a las palabras del líder PP, Pablo Casado, que apostó por una candidatura propia y descartó integrarse en la propuesta de Manuel Valls. Desde ERC, Alfred Bosch recordó que ha renunciado a ser alcaldable y que en su lugar se presentará el consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall (hermano del ex alcalde Pasqual Maragall). A su turno, el líder del PSC en el consistorio, Jaume Collboni, no quiso valorar al resto de candidatos, pidió que se hable de Barcelona y anunció: “La próxima Mercè, quien les habla será alcalde”. El PSC tiene cuatro concejales.

La fórmula jurídica de la coalición está ya definida, pero no así la marca o la lista. No “preocupa” en Ciudadanos que sus siglas estén o no presentes en el nombre, aunque ponen en valor la capacidad movilizadora de su marca. Esta decisión así como la del resto los candidatos se tomará con la ayuda de “minuciosos estudios técnicos”, cuentan en la cúpula. En las pasadas elecciones municipales, el partido de Albert Rivera obtuvo cinco escaños en el Ayuntamiento de Barcelona, convirtiéndose en la tercera fuerza política. Nunca antes había tenido representación en ese Consistorio.

Tras meses de incertidumbre, la materialización de la plataforma de Valls ha hecho volar por los aires el tablero político barcelonés, informa Camilo S. Baquero. Por lo pronto, Esquerra Republicana ha optado por cambiar de cabeza de cartel y poner al veterano Ernest Maragall como primero de la lista. Se trata de un movimiento con el que los republicanos intentan marcar territorio en su lucha con el espacio neoconvergente pero en el que la irrupción del primer ministro francés también ha jugado un papel preponderante. Maragall aseguró ayer a TVE que la candidatura de Valls es “la de los ricos, pero no solo los de Barcelona” y “ajena” a la capital catalana.

El independentismo se ha puesto como meta conquistar Barcelona para poder consolidar su proyecto. La candidatura de Neus Munté con el PDeCAT sigue en el congelador, a la espera de que el expresidente Carles Puigdemont decida cómo afrontar las elecciones de mayo. El exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, dio ayer por hecho que Ferran Mascarell estará en la lista del partido para las municipales. “Queremos presentarnos con Neus y con Mascarell, lo decidirán ellos”, dijo sin especificar quién liderará la lista.