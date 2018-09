El PP se opone a una comisión de investigación sobre la tesis de Sánchez

El PP no apoyará la petición de Ciudadanos de constituir una comisión de investigación en el Congreso sobre la tesis de Pedro Sánchez. El partido de Albert Rivera ha manifestado este viernes su intención de promover la puesta en marcha de una comisión ante las "dudas" que, en su opinión, persisten sobre el trabajo doctoral del presidente del Gobierno —que, según el análisis de EL PAÍS con tres programas especializados en plagio, no es irregular—. Una iniciativa que promoverá en caso de que Sánchez no admita comparecer en la Cámara Baja.

El respaldo del PP es imprescindible solo para registrar la petición de comisión, que requiere el concurso de dos grupos parlamentarios. Los populares argumentan que hay que centrarse en evitar "que Sánchez arruine España".

Pero Ciudadanos insiste en reclamar que Pedro Sánchez dé explicaciones en el Congreso sobre su tesis doctoral. No le basta al partido de Rivera con que el jefe del Ejecutivo acuda al Senado, donde tendrá que comparecer obligatoriamente porque el PP, con su mayoría absoluta, ha forzado su asistencia. Ciudadanos cree que el presidente debe explicarse en el Congreso, "la Cámara que lo eligió para ser presidente del Gobierno", ha enfatizado este viernes el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que cree que el PSOE y el PP prefieren que el presidente no comparezca en el Parlamento.

"¿Será que [Pedro Sánchez] le tiene miedo al señor Rivera y que no quiere enfrentarse otra vez a él porque, cuando le preguntó por su tesis, perdió los papeles?", se ha preguntado Villegas en comparecencia en el Congreso. El número dos de Rivera cree que el líder del PP, Pablo Casado, tampoco quiere que Sánchez dé explicaciones en el Congreso porque tal vez no se siente "cómodo" en un cara a cara por este asunto por las dudas sobre su máster. En el Senado, Sánchez no tendrá que enfrentarse a los líderes de las formaciones.

Ciudadanos volverá a reclamar en la Junta de Portavoces del martes que viene que se apruebe la comparecencia del presidente en el Congreso. Si esta no prospera, tratará de promover una comisión de investigación, en la que, de constituirse, Sánchez estaría obligado a comparecer.

Pero el PP no piensa, de momento, apoyar la iniciativa de Ciudadanos para crear una comisión de investigación sobre la tesis del presidente del Gobierno. "No hay que apuntarse a la moda del día, a la noticia de la semana, sino a que Sánchez no arruine España. Tenemos que dedicarnos a eso, no a generar comisiones de investigación", ha argumentado este viernes el secretario general, Teodoro García.

Los populares sí se sumaron a la solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno que reclamó el partido de Albert Rivera, aunque después de rechazarlo en un primer momento. Pero los socios parlamentarios del Gobierno —Unidos Podemos y los nacionalistas— no apoyan la petición de explicaciones en el Congreso, así que Sánchez no está obligado a comparecer. La comisión de investigación es todavía más compleja, porque para prosperar requiere acuerdo del Pleno.