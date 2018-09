“Era intolerable que el verdugo estuviera enterrado con las víctimas”

"Es intolerable que el verdugo esté enterrado con las víctimas. Estoy contento porque se haya aprobado el decreto para exhumar a Franco del Valle de los Caídos, pero ahora queda la segunda parte, que podamos recuperar a los nuestros", explica Fausto Canales, que tiene a su padre y a su tío, ambos fusilados durante la Guerra Civil y enterrados en el mausoleo sin que la familia diera nunca su consentimiento.

Canales lleva más de 10 años peleando para recuperar los restos de sus familiares. Patrimonio Nacional ha accedido a la petición en el caso de su tío, pero ha denegado su petición en el caso de su padre, ya que, al ser exhumado sus restos de una fosa común y trasladados al Valle de los Caídos en una caja sin nombres, el organismo no ve posible la identificación. Canales insiste, no obstante, que la investigación realizada por la agrupación de familiares de quienes fueron enterrados en la misma fosa común les ha permitido cerciorarse del columbario y caja exacta en la que fueron inhumados posteriormente en el mausoleo.

La votación del decreto para exhumar a Franco del Valle de los Caídos ha salido adelante en el Congreso de los Diputados con solo dos votos en contra, los de los diputados del PP Jesús Posada y José Ignacio Llorens, que según el partido, "se equivocaron", ya que la postura de los populares era la abstención. En la tribuna de la Cámara baja se encontraba el hispanista Ian Gibson, que aseguraba que no había dormido la noche anterior por los nervios. "He venido porque es un día histórico. Llevo 40 años esperando esto. Es uno de los días más felices de mi vida. Esto es bueno para el buen nombre de España en el mundo. Que Franco salga del Valle significa que el genocida ya no está junto a miles de sus víctimas. España enfila el camino de la normalidad democrática". A Gibson le gustaría que se quitara la cruz, y que se construyera "un museo de la memoria", pero no allí: "Es demasiado tétrico".

Ian Gibson (derecha), junto con Eduardo Ranz, abogado de la familia La Peña (centro) y el ujier del Congreso, en la tribuna de invitados del Congreso tras la aprobación de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Uly Martín

A su lado, en la tribuna, Eduardo Ranz, abogado que contrató el Ministerio de Justicia como asesor en la exhumación de Franco, rompía a llorar, emocionado, cuando se ha aprobado el decreto. “Entra el Estado de derecho en el Valle de los Caídos”, ha celebrado. Ranz guarda hace años una botella para brindar por este momento.

Para Fernando Martínez, director general de la memoria histórica, hoy ha sido "un día muy importante para la democracia española. Empezamos a cerrar heridas, aunque quedan muchas abiertas". El PSOE empezó a recopilar este miércoles historias de represaliados del franquismo y su opinión sobre la salida de Franco del mausoleo. Como Pilar Alcorisa, hija de Teófilo, fusilado en 1947. La única foto que tiene de su padre, es la del libro de familia. "Era una necesidad poder saber dónde está y enterrarlo con mi madre". Alcorisa lo consiguió 69 años después de su muerte y tras una ardua batalla. "Mientras no lo logramos, esas heridas siguen abiertas. Ninguna persona debería tener a sus familiares tirados en cunetas. El Gobierno y las comunidades deberían ayudar a las víctimas a poder recuperar a sus seres queridos". Alcorisa celebra la decisión de exhumar a Franco del Valle de los Caídos. "En ningún momento debió enterrarse allí".