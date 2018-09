Pedro Sánchez acude al Senado en plena polémica por el máster de Carmen Montón, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Ignacio Cosidó, senador del PP: "Señor presidente, no me ha respondido a dos preguntas. ¿Qué referéndum propone usted para Cataluña? ¿Qué precio ha pagado usted por llegar a la Moncloa y hasta dónde está dispuesto a llegar para seguir siendo presidente del Gobierno?. No sé si no responde porque no sabe dónde va o porque quiere ocultar las respuestas. Pero escúcheme: el diálogo con los golpistas es un tremendo error. Quienes quieren romper España y Cataluña no merecen ese diálogo".