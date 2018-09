La misteriosa ‘reencarnación’ de un pazo en Galicia

Un flamante pazo a medio construir que se ofrece por Internet, un sospechoso escudo de armas y unas ruinas protegidas de las que nadie ha vuelto a saber nada. Estos son los ingredientes del misterio que estos días intentan esclarecer los responsables de Patrimonio de la Xunta de Galicia, alertados de que los restos de un pazo levantado en el siglo XVI en el ayuntamiento de Negreira (A Coruña) han aparecido supuestamente reencarnados en una moderna mansión ubicada en Abegondo (A Coruña), a unos 75 kilómetros de distancia, y puesta a la venta por 750.000 euros. “Esto tiene nombre y se llama expolio”, sentencia el arquitecto Carlos Henrique Fernández Coto, portavoz de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia (Apatrigal) que destapó la intriga.

Fue un seguidor de esta agrupación de apasionados del patrimonio quien hace dos meses se topó en la Red con el anuncio en el que una inmobiliaria ofrecía un pazo “traído desde Negreira y vuelto a construir aquí”, relata Fernández Coto. El reclamo incluía una imagen de un escudo que Apatrigal identifica con el que lucía la casona de Reibó, una coincidencia que para esta asociación significa el certificado de muerte del pazo, por lo que propondrá su inclusión en la denominada Lista Negra que confecciona la organización estatal Hispania Nostra con los “bienes imposibles de recuperar”.

La Consellería de Cultura de la Xunta ha abierto un expediente para averiguar si es cierto que las ruinas de Reibó, recogidas tanto en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Galicia como en el catálogo de protección del plan urbanístico de Negreira, han sido movidas de su emplazamiento original. La Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, en su artículo 65, exige para “cualquier intervención” en bienes catalogados una autorización administrativa, explican fuentes de este departamento. Y de momento no está claro si ese permiso se emitió.

Del pazo de Reibó que se alzaba en la parroquia de Liñaio de Negreira, a 20 kilómetros de Santiago, se ha sabido poco o nada en los últimos 20 años. Hay que bucear en la hemeroteca y en los libros de historia para descubrir que fue fundada por el noble Gonzalo Muñiz en el siglo XVI y que a mediados de los ochenta sus vestigios de esplendor sufrían un completo abandono, con sus muros medio derruidos cubiertos de zarzas y los escudos de armas postrados en el suelo, tal y como denunciaba el historiador Amancio Liñares Lista en La Voz de Galicia en 1985. Poco después, cuenta hoy Liñares, las piedras y los blasones “desaparecieron” de la casa señorial que, asegura, aún estaba habitada en los años cincuenta.

Las nobles ruinas de Reibó sí siguieron en pie hasta hace solo unos días en el catálogo de bienes protegidos del Ayuntamiento de Negreira y en la guías patrimoniales y turísticas de Galicia. Tras la denuncia de la asociación en defensa del patrimonio, la Xunta ha retirado de su página web de Turismo las referencias al pazo fundado por Gonzalo Muñiz y los anuncios en Internet sobre la mansión de Abengondo también se han volatilizado.

El Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Negreira, a petición de la Consellería de Cultura, elabora ahora un informe sobre las huellas del desaparecido pazo de Reibó en los archivos municipales. Según este departamento, los aviones estadounidenses que tras la Segunda Guerra Mundial recorrieron España para cartografiarla registraron en 1956 que esta casa señorial “ya estaba entonces en ruinas”, abandono que fue anotado en el plan urbanístico de 1999. El técnico Alfredo Varela deduce que de Reibó lo que se ha podido trasladar a la mansión de Abegondo son “como mucho un par de piedras y algún elemento singular como sus dos escudos”, porque ni la configuración ni la volumetría de ambas construcciones tienen nada que ver.

El pazo en el que se presuntamente se han reencarnado las ruinas catalogadas se alza en un gran predio de la parroquia de Crendes, en Abegondo, a unos 20 kilómetros de A Coruña y junto a la Fraga de Cecebre que el escritor Wenceslao Fernández Flórez universalizó en El bosque animado. Los vecinos cuentan que lleva “un montón de años” en construcción, “quizás veinte”, pero este periódico no ha logrado contactar directamente con su dueño para que ofrezca su versión de los hechos. Desde la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia no entienden cómo nadie ha dado la voz de alarma antes: “¿Los trasladaron de noche? ¿Los vecinos no se enteraron? ¿No se enteró Negreira de que se llevaron un pazo catalogado?”, se preguntan sus responsables.