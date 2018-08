“¡Píncheme!”: Así es el donante récord de sangre de España

"¡Píncheme!". Es el saludo de Enrique Francisco Ojea Molina al recepcionista del Centro de Transfusión Sanguínea de Granada. Enrique reconoce este sitio como su segundo hogar: "Aquí ya no me siento como en casa. Mejor dicho, me tumbo", bromea. En este centro ha realizado la mayoría de los 321 "pinchazos" que tiene registrados, lo que le ha otorgado un peculiar título: es el mayor donante de sangre de España, según la Federación Española de Donantes de Sangre (FEDSANG). Desde la FEDSANG animan a que el ejemplo de Enrique se potencie en estos días. La semana que viene se reanuda el ritmo normal de intervenciones quirúrgicas y son necesarias más reservas de sangre, que en verano caen por la movilidad vacacional de los donantes.

Este granadino de 54 años lleva más de 30 donando ininterrumpidamente. En cifras, Enrique ha entregado más de 144 litros (en cada donación se extrae casi medio litro) del grupo sanguíneo cero positivo. El cuerpo humano tiene de media unos 7,5 litros de sangre. Haciendo la comparativa, ha donado casi 20 veces toda la sangre de su cuerpo.

"Enrique es una persona excepcional, de las que hay pocas en nuestro país. La mayoría de donantes muy activos suelen llegar a entre 70 y 100 donaciones", explica Martín Manceñido, presidente de la FEDSANG. Manceñido añade que para llegar a la cifra de Enrique hay truco: la aféresis. "Es básicamente donar diferentes componentes de la sangre (plaquetas, plasma o glóbulos rojos), lo que permite aumentar el número de donaciones hasta las 15 o 20 anuales".

Enrique enseña sus brazos: "Estos ya tienen callo". A principios de agosto, realizó su tercera donación del año. En noviembre podrá volver a hacerlo. El máximo de donaciones en un hombre es de cuatro al año. Mientras espera a que le llamen, saca su móvil y abre una aplicación de la Junta de Andalucía en la que, a través de un termómetro, se muestra el número de donaciones realizadas. Este granadino del barrio del Albaicín tiene el termómetro a rebosar desde que comenzara a extraerse su sangre en 1984, durante el servicio militar.

"Me picó el gusanillo cuando me lo ofrecieron en la mili y, de vuelta a Granada, seguí haciéndolo. Donas porque te sale de las venas. No hay ninguna imposición. Porque si siembras, recoges", es la filosofía de Enrique. Hace dos años, Enrique recogió un diploma de la FEDSANG en Madrid que le reconoce como "donante especial de España".

Más allá de los diplomas, Enrique tiene un arsenal de anécdotas de todo este tiempo. Cuando anima a donar sangre, pone de ejemplo no solo la solidaridad del acto. También a su mujer. "Fue a donar sangre y gracias a ello le detectaron una insuficiencia cardiaca", recuerda.

Aunque nunca ha faltado a su cita con las extracciones, Enrique contaría aún con un número mayor de donaciones de sangre si no hubiera sido por un periodo en el que no pudo realizarlas. Fueron seis meses en los que los médicos estuvieron comprobando que el murciélago que le mordió mientras limpiaba su casa, no le había infectado. "Me vacunaron y estuve esperando los resultados. Y mira, como puedes ver no soy Batman, no me han salido las alas", cuenta.

No muy lejos del Centro de Transfusión Sanguínea, está el monumento a los donantes de Granada. Esta ciudad, con 48 donantes por cada 1000 habitantes, está a la cabeza de Andalucía (34 de cada 1000), según la FEDSANG. En España, las provincias más fructíferas en donación de sangre son Álava (60 de cada 1000), Burgos y Valladolid (50 de cada 1000). Enrique, ataviado con una gorra plana y gafas de sol, mira el monumento. No tiene fecha para jubilarse de este hobbie: "Enrique va a seguir donando sangre mientras el cuerpo y el brazo puedan. Y estén en condiciones".

La importancia de donar Martín Manceñido acusa a la Administración y a los políticos de no valorar en su justa medida la importancia que tienen en la sociedad los donantes. "No tenemos el respaldo ni la consideración que deberíamos de tener. Somos nosotros los que estamos resolviendo el mayor problema sanitario de este país, que es la transfusión sanguínea. Lo que importa es dar sangre, dar vida. El donante dona salud". Según la FEDSANG, se realizan unas 6.000 donaciones al día. Gracias a ellas, también cada día entre 2.000 y 2.200 personas reciben transfusiones. En los casos más extremos, se salva la vida de 60 personas al día que, de no recibir esta transfusión, morirían. La oncología es la disciplina que mayor uso hace de la sangre. Hay 2 millones de donantes activos en España. Cada día dona una media de 500 personas, en un rango de edad de entre 18 y 35 años. En 2017, la cifra total de donantes se situó en 1,7 millones. Por último, Manceñido destaca la labor de España como el "mejor" país del mundo en seguridad transfusional. "En nueve años, llevamos 18 millones de transfusiones sin un solo contagio", destaca.