Ciudadanos insta a Sánchez a dar el primer paso para un nuevo 155 en Cataluña

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, conversa con los periodistas tras la rueda de prensa en la sede de su partido. Foto: EFE | Vídeo: ATLAS

Ciudadanos considera que la declaración de Quim Torra anunciando que el Govern va a "atacar" al Estado español, sin concretar en qué forma, es suficiente para activar un nuevo artículo 155 en Cataluña. El partido de Albert Rivera insta formalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que ponga en marcha este precepto constitucional con su primer paso, el requerimiento previo que establece la Constitución para activarlo, dirigiéndolo al presidente del Govern. Quiere Ciudadanos que Torra tenga que declarar que acata la Constitución y las leyes españolas en respuesta a ese requerimiento, y si no lo hace ser desalojado de la Generalitat.

"Aplicar el 155 es hacer política. No se puede dejar solo a los tribunales la defensa de la democracia", ha subrayado en comparecencia de prensa el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que ha acusado a Sánchez de "mirar hacia otro lado" y estar "paralizado" ante las invectivas de Torra. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido la medida en una entrevista en la cadena COPE: "Es evidente que hay que requerir a Torra que acate la legalidad".

Hay base para otro 155 —o al menos para su primer paso, el requerimiento— , entiende Ciudadanos, porque el presidente de la Generalitat catalana habla de atacar al Estado, de instaurar la República catalana, legitima al "huído Puigemont" como presidente de la Generalitat, abre embajadas "para hacer propaganda del golpe", y utiliza dinero público "para atacar la democracia". Pero, en todo caso, argumentan en el partido, porque para el requerimiento no hace falta esperar a que los responsables de la Generalitat cometan delitos.

"Si no hacemos nada lo que hará [Torra] será volver a dar otro golpe", ha avisado Villegas. "No hace falta esperar a que den el golpe, a que cometan los delitos, para poner en marcha el requerimiento, por lo menos. Para requerirle sobre si acata o no la Constitución, las leyes y las sentencias". "Uno no puede ser presidente de una comunidad autónoma si no acata la Constitución y las leyes", apostilla el número dos de Rivera.

Ciudadanos discrepa del Gobierno socialista, que considera que no puede actuar contra el Govern porque faltan hechos jurídicos que apuntalen una intervención en la Generalitat, más allá de declaraciones altisonantes de Torra. "Con una frase inaceptable no se ataca al Estado español", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. “Cuando existan hechos jurídicos que se puedan atacar jurídicamente, con instrumentos normales o excepcionales, el Gobierno sabe en tiempo y en forma cuáles son sus obligaciones constitucionales”, apostilló. El partido de Rivera entiende a cambio que cabe el requerimiento y, "si Torra no hace una declaración expresa de que acata la Constitución y las leyes, entonces se debería aplicar el 155", contrapone Villegas.

El requerimiento es el primer paso que establece la Constitución previo a la aplicación del artículo 155, que permite obligar a una comunidad autónoma a cumplir con la ley si se niega a ello. El texto del precepto constitucional dice así: "Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

Ciudadanos propone que un nuevo 155 intervenga los Mossos, cierre las embajadas catalas en el exterior e intervenga los medios de comunicación públicos catalanes, pero se abre a un acuerdo entre los llamados partidos constitucionalistas para concretar una hipotética aplicación.