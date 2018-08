El PSOE andaluz se alinea con la Junta para reclamar más atención a los menores migrantes

La Junta de Andalucía no está sola en su reivindicación para que el Gobierno central solvente cuanto antes el reparto entre comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados que arriban a la costa andaluza. Después de que este jueves el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, reclamara al Gobierno central más recursos y más presión a las demás comunidades para repartir responsabilidades, hoy se ha sumado a la demanda el PSOE andaluz, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. "El Estado tiene la obligación de intentar de nuevo ese acuerdo, y si no, adoptar las medidas necesarias porque estamos hablando de la calidad de vida de unas personas que vienen en una situación lamentable", ha declarado este viernes el diputado y coordinador de la Interparlamentaria del PSOE andaluz, Antonio Pradas, en Sevilla.

"Lo que plantea la Junta de Andalucía y lo que plantea el PSOE es que la solidaridad no acaba en la frontera de España, sino que tiene que filtrarse a cada una de las regiones también. Lo mismo que España exige a los países europeos que sean solidarios, Andalucía, por donde entran la mayoría de los inmigrantes, exige esa solidaridad con el resto de las comunidades", ha añadido el diputado en referencia a la falta de acuerdo con la que terminó la Conferencia Sectorial de Migraciones celebrada el pasado lunes, donde no se concretaron medidas para repartir las tutelas de los menores extranjeros no acompañados, de las que Andalucía asume el 36% de los más de 7.000 que viven en España.

La líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido también "protección rigurosa" para los menores por parte del Estado e incide en que el Gobierno central debe presionar para que las Comunidades Autónomas asuman responsabilidades. "Los niños son niños, aunque vengan de otros países", ha declarado. Y el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha pedido compatibilizar la solidaridad y la corresponsabilidad. "Se necesita un reparto equilibrado y que Andalucía no soporte más que nadie, y el Gobierno de España debe tomar este toro por los cuernos y liderar la corresponsabilidad de todas las regiones", recoge Efe.

El coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, ha compartido también la reclamación de la Junta de Andalucía al Gobierno. "La propuesta de la Junta es razonable porque es un asunto que trasciende a Andalucía y es necesaria la solidaridad de otras comunidades", ha declarado Maíllo que ha coincidido con Sánchez también en que es una cuestión europea y ha pedido a la Junta que actúe "con más prontitud y rapidez" en la puesta en marcha de los recursos para atender a los inmigrantes en los centros de estancia temporal.

El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ya pidió este jueves a la Junta "comprensión" ante la situación. "En 60 días se tiene que reestablecer un sistema que en siete años,con el gobierno del PP, no se ha revisado en ningún caso. Pedimos a la Junta de Andalucía comprensión mutua, paciencia y confianza en lo que el Gobierno ha manifestado", añadió Celis. La próxima Conferencia Sectorial de Inmigración está prevista para el próximo cinco de septiembre.