Pruebas de ADN y análisis forense 13 años después para el cadáver hallado sin corazón y con el hígado mutilado

Un resquicio de esperanza se ha abierto para la familia Martínez Santamaría tras "13 años de terrible lucha, 13 años de inacción institucional". Han visto un rayo de luz al recibir la autorización de la justicia inglesa para exhumar los restos mortales que yacen sepultados desde 2005 en el cementerio londinense de Gunnesbury. Los exámenes forenses y pruebas de ADN que se le practicarán podrían certificar que se trata del cuerpo de Miguel Ángel Martínez (Erandio, Bizkaia, 1960), y despejar las incógnitas que aún existen sobre las extrañas circunstancias que rodearon su muerte y el descubrimiento del cadáver sin corazón y sin el 75% de su hígado. "No quiero ni pensar que no sea mi hermano. Merecemos que esto se aclare de una vez", afirma su hermana Blanca, cuya tenacidad ha hecho posible resucitar un caso que estaba "muerto en los despachos oficiales".

La historia de Miguel Ángel Martínez es la de un hombre de 44 años que en abril de 2005 decidió partir de viaje sin un destino establecido. Salió de casa con una mochila, unos 11.000 euros en su cuenta, una tarjeta de crédito y documentación para viajar en Interraíl por Europa. Cinco meses después, en septiembre, un policía judicial de Bilbao telefoneó a su madre para comunicarle la muerte de su hijo. En el atestado de la Policía sueca figuró que habría muerto ahogado tras arrojarse desde un ferry semanas antes de que su cuerpo apareciera flotando en aguas próximas al barrio de Lidingö (Estocolmo).

A este trágico suceso se unieron una sucesión de equívocos y versiones contradictorias sobre la muerte de aquella persona que dieron un aire de misterio al caso. Lo peor para su familia es que, más de una década después, nadie ha conseguido resolver las dudas. Por ejemplo, ¿por qué el cadáver había sido mutilado y le faltaban algunos órganos?

Blanca Martínez mantiene una cruzada para tratar de despejar todas las interrogantes que rodean el fallecimiento de su hermano. "Las instituciones españolas nos han dado la espalda. A la vista de que la Audiencia Nacional no estaba haciendo nada, decidimos hacerlo por nuestra cuenta", explica. Hace dos meses se pusieron en contacto con la oficina del coroner, una figura del sistema judicial británico que se traduce al castellano como "investigador de la causa de fallecimiento", a quien se dirigieron para solicitar un nuevo examen forense.

Con el permiso de la justicia británica en la mano, la familia vizcaína tratará de que el cuerpo sea sometido a pruebas de ADN y a un estudio post mortem que permitan determinar la identidad del fallecido y las circunstancias de su muerte. "No sé aún si la justicia española se hace cargo de todo, pero si no es así, lo tendremos que asumir nosotros. Ya nos hemos puesto en contacto con [el experto forense] Francisco Etxeberria para que nos asesore", asegura la hermana. Sus padres, de 85 y 87 años, no quieren morirse sin saber qué ha sido de su hijo. "No sabemos si lo mataron, quién lo mató, por qué lo mutilaron. Nadie aclara nada. Es difícil imaginarse un infierno más cruel", lamenta Blanca.

Las autoridades suecas despacharon el caso con un dictamen forense que atribuyó la muerte a un "ahogamiento" y otorgaron al cadáver la identidad de Miguel Ángel Martínez Santamaría, porque así constaba en una fotocopia de DNI que encontraron doblada y empapada en un bolsillo del pantalón, una versión que los familiares no dan como creíble. Los restos mortales fueron trasladados a Inglaterra en noviembre de 2005 para atender al deseo del fallecido de ser enterrado en el nicho donde reposaban los restos de su antigua novia en un cementerio de Londres.

Un juez londinense decidió abrir una investigación al comprobar que Suecia envió los restos mortales sin certificado de defunción y sin hacer constar el motivo de la muerte. Un examen forense puso aún más confusión sobre el caso: "No es posible identificar la causa de la muerte por ausencia del corazón", dejó escrito el forense británico, quien también anotó que le faltaban dos terceras partes del hígado y que en los pulmones "no se aprecian muestras de encharcamiento o muerte por ahogamiento", como decían el examen forense sueco.

Blanca Martínez ha tratado durante todo este tiempo de que buscar la colaboración de las instituciones para tratar de aclarar lo sucedido con su hermano. Ha presentado toda la documentación que posee al Parlamento vasco y al europeo, a los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores de España, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al Defensor del Pueblo... "El coroner ha tenido que ver alguna prueba para autorizar la exhumación del cuerpo. Está claro que hay algo escondido. Nuestro único interés es conocer la verdad, saber si es mi hermano y, en ese caso, cómo murió", señala Blanca Martínez.