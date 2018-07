Sindicatos de docentes urgen a Celaá a modificar el sistema de oposiciones

Las federaciones de enseñanza de los sindicatos CC OO, CSIF, ANPE y UGT han enviado un escrito conjunto a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. A medida que se van conociendo los resultados de las oposiciones celebradas el pasado 23 de junio, queda patente que quedarán plazas sin cubrir. Los sindicatos lo achacan al modelo de proceso selectivo y urgen al Ministerio a renegociar un cambio "para que sea puesto en marcha a la mayor brevedad posible".

En comunidades autónomas como Murcia, donde el proceso ya ha terminado, se ha perdido, según los sindicatos, el 12% de la oferta de empleo público. A estas oposiciones se presentaron 250.000 aspirantes a docentes que compitieron por 24.000 plazas, la mayor oferta pública para profesores desde 2009.

La convocatoria de este año forma parte del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, cuyo objetivo es reducir la tasa de interinidad, que en educación está en el 26%, por debajo del 8%. "Estamos lejos de la consecución de los objetivos que los representantes de los docentes pretenden con estos procesos selectivos", añaden a la vista de los primeros resultados.

Durante la negociación con el Gobierno de Mariano Rajoy, los sindicatos pidieron que se modificase el Real Decreto de ingreso a la Función Pública Docente. Su mayor reivindicación era que la primera fase del proceso, que evalúa los conocimientos técnicos y teóricos de los docentes, no sea eliminatoria. "La negociación acabó sin acuerdo", recuerdan los sindicatos en su escrito. "La posibilidad de que las pruebas sean no eliminatorias no fue admitida y ahora, con los resultados de las primeras pruebas, se ve necesario retomar este asunto".

Los sindicatos piden que se convoque la mesa sectorial "para abordar las profundas modificaciones que necesita el actual modelo de acceso". "El resultado debe ser una norma que aúne la compensación necesaria al profesorado interino afectado por años de precariedad laboral", añaden.