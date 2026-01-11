La cultura que nos salvará en este año tan distópico

Una guía cultural para combatir este 2026 distópico en el que estamos inmersos

La directora de cine Greta Gerwig en el rodaje de 'Lady Bird'

Cine, series, libros, música, arte, teatro y videojuegos se cruzan en una conversación junto a Raquel Vidales, jefa de la sección de Cultura y especialista en teatro que recomienda los mejores estrenos este año y Jorge Morla, experto de videojuegos que anticipa por qué 2026 estará marcado por el impacto cultural y económico del GTA VI y por el debate en torno a la inteligencia artificial en la industria.

María Porcel nos trae las novedades en Hollywood: de la Odisea de Christopher Nolan al regreso de Greta Gerwig con Las crónicas de Narnia. Repasamos los estrenos españoles más esperados, como Amarga Navidad de Pedro Almodóvar o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen y Natalia Marcos anticipa el universo de series que está por llegar.

Hablamos de la nueva novela de Sara Barquinero, de los nuevos discos y conciertos que están por llegar y de grandes aniversarios como el centenario de Gaudí o los 40 años del Museo Reina Sofía.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

