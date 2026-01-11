Ir al contenido
La cultura que nos salvará en este año tan distópico

Una guía cultural para combatir este 2026 distópico en el que estamos inmersos

Tommaso KochJimena Marcos
Madrid -
Ir a los comentarios

Cine, series, libros, música, arte, teatro y videojuegos se cruzan en una conversación junto a Raquel Vidales, jefa de la sección de Cultura y especialista en teatro que recomienda los mejores estrenos este año y Jorge Morla, experto de videojuegos que anticipa por qué 2026 estará marcado por el impacto cultural y económico del GTA VI y por el debate en torno a la inteligencia artificial en la industria.

María Porcel nos trae las novedades en Hollywood: de la Odisea de Christopher Nolan al regreso de Greta Gerwig con Las crónicas de Narnia. Repasamos los estrenos españoles más esperados, como Amarga Navidad de Pedro Almodóvar o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen y Natalia Marcos anticipa el universo de series que está por llegar.

Hablamos de la nueva novela de Sara Barquinero, de los nuevos discos y conciertos que están por llegar y de grandes aniversarios como el centenario de Gaudí o los 40 años del Museo Reina Sofía.

CRÉDITOS:

Realizan: Tommaso Koch y Jimena Marcos
Presenta: Jimena Marcos
Diseño de sonido: Nicolás Tsabertidis
Edición: Ana Ribera
Coordina: José Juan Morales
Dirige: Ana Alonso
Sintonía: Jorge Magaz

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

