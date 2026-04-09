La ayuda al desarrollo registra el mayor desplome de su historia

La financiación aportada por los países donantes cayó un 23% en 2025, fundamentalmente por los recortes de Estados Unidos y otras grandes economías, y deja a los Estados más vulnerables con menos recursos en un contexto de crisis superpuestas

La cooperación internacional sufrió en 2025 un golpe sin precedentes. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) registró el año pasado la mayor caída de la historia, según los datos preliminares publicados este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En concreto, la ayuda destinada a los países en desarrollo descendió un 23,1% respecto al año anterior —muy por encima de la previsión de la OCDE, que la situaba entre el 9% y el 17%— hasta quedar en 174.300 millones de dólares (149.297 millones de euros), el 0,26% de la renta nacional bruta combinada de los países donantes. El desplome de la ayuda estadounidense, junto al recorte aplicado por otros cuatro grandes donantes (Alemania, Francia, Reino Unido y Japón), explica la mayor parte del retroceso.

“Se trata de la mayor caída anual jamás registrada, en un momento en el que los países en desarrollo están sometidos a presiones crecientes, tanto económicas como geopolíticas”, ha advertido este jueves Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, durante la presentación del informe. “La ayuda oficial al desarrollo ayuda a sentar las bases del crecimiento y la resiliencia y a proteger a las comunidades más vulnerables, pero hoy está retrocediendo por las presiones fiscales y el entorno complejo al que se enfrentan los donantes”, ha añadido.

Se trata de la mayor caída anual jamás registrada, en un momento en el que los países en desarrollo están sometidos a presiones crecientes, tanto económicas como geopolíticas Mathias Cormann, secretario general de la OCDE

El informe, elaborado por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, subraya que el retroceso devuelve los niveles de ayuda a los existentes al inicio de la Agenda 2030, adoptada en 2015, y rompe con la tendencia de crecimiento registrada en los años anteriores. Entre 2019 y 2023, la AOD había aumentado un 32,7%, empujada por la respuesta internacional a la pandemia de la covid‑19 y a la guerra en Ucrania. Tras un primer descenso del 6,1% en 2024, la caída de 2025 consolida el giro. En 2026, la OCDE prevé un nuevo retroceso del 5,8%. “De confirmarse, será el tercer año consecutivo de descenso, algo que no se había visto desde 1993 hasta 1995, en el periodo del final de la Guerra Fría”, ha señalado Pilar Garrido, directora de Cooperación para el Desarrollo de la institución.

El ajuste tiene ya efectos visibles, especialmente en el sector humanitario, que atraviesa una crisis sin precedentes marcada por el cierre de programas, los despidos masivos y la retirada de organizaciones de numerosos países, lo que ha dejado a millones de personas sin asistencia básica, especialmente en los países con menos recursos de África, Asia y Pacífico. Carsten Staur, presidente del CAD, fue especialmente contundente: “Nunca antes habíamos visto una caída tan súbita y dramática de la ayuda. En situaciones humanitarias donde no existe ninguna alternativa a la ayuda oficial al desarrollo, como países frágiles, endeudados o afectados por conflictos, estos recortes tienen consecuencias directas y potencialmente mortales”.

Aunque la caída fue generalizada, la OCDE destaca una fuerte concentración de los recortes. Un total de 26 de los 34 países miembros del CAD redujeron su ayuda en 2025, y solo cinco grandes donantes —Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Japón— explican el 95,7% del descenso total. EE UU fue el principal responsable del desplome: su ayuda oficial al desarrollo se redujo un 56,9%, lo que representa tres cuartas partes de la caída total. Según la OCDE, se trata del mayor recorte anual realizado por un solo país en toda la serie histórica.

Además de EE UU, la ayuda también disminuyó de forma significativa en Alemania (-17,4%), Francia (-10,9%), Reino Unido (-10,8%) y Japón (-5,6%). Es la primera vez que los cinco mayores donantes reducen su AOD de manera simultánea. Como consecuencia del ajuste estadounidense, Alemania se convirtió en 2025 en el mayor proveedor mundial de ayuda, con 29.100 millones de dólares, superando ligeramente a EE UU.

Menos ayuda bilateral, humanitaria y a la ONU

El desglose de los datos preliminares de la OCDE muestra que el ajuste ha afectado tanto a la ayuda directa de los países como a las aportaciones canalizadas a través del sistema multilateral. La ayuda bilateral, es decir, la que los países donantes canalizan directamente hacia otros países sin pasar por organismos internacionales, descendió un 26,4%. Uno de los factores más determinantes fue el desplome de la ayuda humanitaria, que se redujo un 35,8%, hasta 15.500 millones. También descendieron con fuerza los costes de atención a personas refugiadas dentro de los países donantes (-22,1%), aunque su peso sobre el total se mantuvo estable.

“La fotografía de 2025 nos dice que el ajuste ha ido mucho más allá de los componentes más volátiles”, ha lamentado Garrido, que ha señalado que la financiación para programas de desarrollo, proyectos y cooperación técnica cayó un 26,3%, “el mayor descenso jamás registrado para este componente”.

La ayuda multilateral tampoco escapó al ajuste. En 2025, los países del CAD destinaron 47.900 millones de dólares a organismos internacionales, un 12,7% menos que el año anterior y un 21,3% menos que en 2023. Los recortes se concentraron especialmente en las contribuciones básicas al sistema de Naciones Unidas, que se redujeron un 27%. Según la OCDE, el principal motor de este descenso fue EE UU, que recortó un 87,2% su financiación básica a la ONU, si bien las aportaciones al Banco Mundial y a los bancos regionales de desarrollo aumentaron. “Es profundamente preocupante ver una caída tan pronunciada del apoyo financiero al sistema de la ONU, que sustenta buena parte de la acción humanitaria y de desarrollo en los contextos más frágiles”, ha alertado Staur.

En cuanto al destino geográfico, África fue una de las regiones más golpeadas. La ayuda bilateral al continente cayó un 23,9%, hasta 29.000 millones de dólares, y la dirigida al África subsahariana descendió un 26,3%. Los países menos adelantados (LDC, por sus siglas en inglés), los 46 Estados con mayores niveles de pobreza y fragilidad estructural, recibieron un 25,8% menos de ayuda que en 2024.

En situaciones humanitarias donde no existe ninguna alternativa a la ayuda oficial al desarrollo, como países frágiles, endeudados o afectados por conflictos, estos recortes tienen consecuencias directas y potencialmente mortales Carsten Staur, presidente del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)

“La imagen preliminar es clara: los países que más necesitan apoyo están entre los que sufren las caídas más pronunciadas”, resumió Garrido. Hasta ahora, el sistema multilateral había servido como amortiguador parcial frente a estos recortes, pero su debilitamiento pone en duda que pueda seguir desempeñando ese papel.

La ayuda a Ucrania ofrece un panorama más complejo. La ayuda bilateral neta de los países del CAD se redujo un 38,2%, hasta 10.300 millones de dólares, debido sobre todo al recorte del 91,1% aplicado por EE UU. Sin embargo, 23 países aumentaron sus aportaciones y las instituciones de la Unión Europea elevaron sus desembolsos a 34.600 millones. En conjunto, Ucrania recibió en 2025 un total de 44.900 millones de dólares, un 18,7% más que en 2024 y el mayor volumen de ayuda jamás destinado a un solo país en un año.

Un 0,7% muy lejano

En cuanto a los donantes, solo cuatro países superaron en 2025 el objetivo del 0,7% de la renta nacional bruta fijado por la ONU: Dinamarca (0,72%), Luxemburgo (0,99%), Noruega (1,03%) y Suecia (0,85%). En total, la ayuda de los países del G-7 representó el 69,1% del total, por debajo del 70% por primera vez desde 2012.

En la UE, la ayuda de los 23 países miembros del CAD cayó un 9,8%, hasta 86.500 millones de dólares, equivalente al 0,42% de su renta nacional bruta. España, en este contexto, aumentó su AOD un 10,7%, impulsada por el incremento de la ayuda bilateral, especialmente en costes de refugiados y ayuda humanitaria.

Las previsiones no invitan al optimismo. Según la OCDE, de mantenerse la tendencia, los países más frágiles afrontarán los próximos años con menos recursos justo cuando las necesidades se multiplican. La combinación de conflictos, endeudamiento, inflación, crisis climática y debilitamiento del sistema multilateral dibuja un horizonte especialmente incierto para millones de personas que dependen de la cooperación internacional.

“Necesitamos más ayuda, no menos”, ha resumido Staur, para quien “la AOD no es un gesto de caridad ni un gasto prescindible: es una inversión esencial en solidaridad, en alianzas internacionales y en seguridad a largo plazo”. “No hay un ‘ellos’ y un ‘nosotros’. Hay una sola comunidad global”, ha enfatizado.