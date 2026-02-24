Nisrin Elamin, investigadora sudanesa: “El hambre siempre es provocada por el hombre y Sudán es un caso paradigmático”

La antropóloga defiende que la agresiva reestructuración del sector agrícola del país en las últimas décadas, mediante guerras y extracción capitalista, creó las condiciones para que el feroz conflicto civil actual haya desatado la mayor crisis alimentaria del planeta

Nisrin Elamin, una doctora en antropología cultural que investiga las conexiones entre tierra, raza, pertenencia e imperios en Sudán, recuerda con afecto los días de su infancia jugando en el jardín de la casa de su abuelo en las afueras de una comunidad rural a orillas del Nilo Azul, en el Estado sudanés de Gezira. Desde la copa de sus árboles, podía observar un mar verde y marrón, formado por una vasta cuadrícula de campos de cultivo bañada por pequeños canales.

La inmensidad que se abría ante ella era el llamado “proyecto Gezira”, un macroproyecto agrícola que abarca alrededor de 800.000 hectáreas —un territorio mayor que el País Vasco— y que bien podría alimentar todo Sudán, según cuenta a este diario en una entrevista por teléfono desde Canadá, donde reside ahora. Aunque la vista no le alcanzaba, otras regiones más lejanas, como las montañas Marra, en el centro de Darfur, las montañas de Nuba, apostadas en el sur, y Gedaref, en el este, también atesoraban tierras de una fertilidad privilegiada.

Hoy, sin embargo, más de la mitad de la población de Sudán, unos 25 millones de personas, padece niveles agudos de hambre y varias regiones sufren hambruna. El principal motor de esta crisis es la guerra civil que estalló en 2023 y el uso del hambre como arma por parte de los dos grandes bandos beligerantes, las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) y el ejército sudanés. Pero investigadores como Elamin subrayan que las políticas agrícolas de las últimas décadas abonaron el terreno para la catástrofe, y defienden un modelo futuro alternativo.

Pregunta. Gran parte de la cobertura mediática trata la hambruna en Sudán como una consecuencia directa de la guerra. Pero usted remonta sus raíces mucho más atrás.

Respuesta. Una hambruna nunca surge de la nada, y su descontextualización y deshistorización absuelve en gran medida las formas de intervención internacional y de extracción capitalista que, en colaboración con las élites sudanesas, han coproducido las condiciones para la que estamos viendo actualmente. Desde hace décadas, la economía rural se ha ido reestructurando en beneficio de las élites sudanesas y de sus socios extranjeros, y podríamos remontarnos al dominio colonial anglo-egipcio, que instituyó un conjunto de leyes que más tarde permitieron al Estado y a las élites estatales despojar a los pequeños agricultores de sus tierras y facilitaron esta reestructuración. Todo esto es importante porque Sudán podría alimentarse por sí mismo, incluso en condiciones de conflicto, pero ahora eso no es posible como lo hubiera podido ser.

P. Usted ha escrito sobre hambrunas anteriores en Sudán. ¿Qué nos revelan sobre cómo ha abordado históricamente el Estado el problema?

R. Por desgracia ha sido cíclico y comenzó desde los inicios de la formación del Estado. La primera y segunda guerra civil sudanesas, de 1955 a 1972 y luego de 1983 a 2005, provocaron la muerte de 2,5 millones de civiles, en su mayoría sudaneses del sur, y eso no se debió solo a los bombardeos aéreos y la guerra directa, sino también a la hambruna. Y ha habido otras, como durante el genocidio de Darfur a principios de la década de los 2000, en el que las élites utilizaron el hambre y la escasez de agua y de pastos como armas para enfrentar a la población entre sí y facilitar los desplazamientos forzados con el fin de adquirir y apropiarse de tierras y recursos.

El hambre siempre es provocada por el hombre y Sudán es un caso paradigmático, debido a la confluencia del abandono por parte del Estado y la violencia deliberada para facilitar la extracción, lo que a su vez crea las condiciones para la malnutrición y la hambruna.

P. Además de la guerra, ¿cómo contribuyeron las políticas económicas del régimen de Omar al Bashir (1989-2019) a que se dieran estas condiciones?

R. La independencia de Sudán del Sur, en 2011, aceleró el deseo, o la necesidad, de las élites sudanesas de atraer inversiones en otros sectores que no fueran el petróleo, y la agricultura fue uno de ellos. En el centro de Sudán, el Estado se centró especialmente en intentar disolver el proyecto Gezira. El objetivo del régimen de Al Bashir era retirar gradualmente los servicios estatales y endeudar a los agricultores, para que ellos mismos abandonaran la agricultura. Tenían sus ojos puestos en el proyecto Gezira como un lugar en el delta entre el Nilo Blanco y el Nilo Azul donde hay abundantes y muy fértiles recursos de tierra y agua, carreteras que conducen a las exportaciones y es próximo a la capital. Es un lugar ideal para inversiones. El Estado no pudo apropiarse de todo solo porque la gente se organizó de manera muy eficaz.

P. ¿Cómo cambió ese proceso el sector agrícola del país?

R. Los grandes inversores agroindustriales que llegaron a Sudán se dedican principalmente al cultivo de piensos para animales; no cultivan alimentos para las personas. Y esos piensos se exportan. Incluso los proyectos agroindustriales nacionales se centran principalmente en la alfalfa, que se exporta a Oriente Próximo para apoyar esencialmente la producción de lácteos y carne. Y luego todo eso se nos revende, lo que también socava la producción local.

Así, en las últimas dos décadas, los pequeños agricultores fueron gradualmente desposeídos de sus tierras y forzados a dedicarse al trabajo agrícola asalariado o a otros sectores de la economía, incluido el informal, pero también fueron absorbidos por el aparato militar. Todos estos procesos han llevado a que la población no pueda alimentarse por sí misma, especialmente en tiempos de crisis.

P. Gezira se convirtió también en el escenario de algunos de los episodios más violentos de la guerra actual. ¿Cómo se relaciona esto con su importancia agrícola?

R. Cuando las RSF sitiaron Gezira, no solo masacraron a personas que salían a trabajar a sus granjas, sino que también destruyeron de forma sistemática gran parte de la infraestructura agrícola y los canales de riego, para impedir que el agua llegara a los campos de la población. De nuevo, como forma de utilizar el hambre como arma, aterrorizar psicológicamente y coaccionar a la gente para que se uniera a sus filas.

La goma arábiga y el ganado siguen exportándose a Arabia Saudí, Egipto y otros lugares, mientras que el pueblo sudanés se muere de hambre y se obstaculiza el movimiento de la ayuda humanitaria

Además, tras la retirada de las RSF, milicias afiliadas al antiguo régimen y al ejército comenzaron a atacar a las comunidades de trabajadores sin tierras que realizan alrededor del 70% del trabajo en Gezira, en su mayoría no árabes, por lo que están siendo identificados y perseguidos por su raza y también, en parte, porque las tierras en las que se asientan sus comunidades son muy valiosas y han sido objeto de disputas durante mucho tiempo.

En general, se ha prestado mucha atención a cómo el oro ha alimentado la guerra, pero una de las cosas de las que no se habla tanto son los productos agrícolas. Como la goma arábiga y el ganado, que siguen exportándose a Arabia Saudí, Egipto y otros lugares, mientras que el pueblo sudanés se muere de hambre y se obstaculiza el movimiento de la ayuda humanitaria.

P. ¿Qué iniciativas han surgido en el campo para volver a cultivar la tierra y mitigar el hambre, y qué importancia tienen para el futuro de la soberanía alimentaria en el país?

R. Tras la retirada de las RSF de Gezira, la Alianza de Agricultores de Gezira y Manaqil se movilizó para ayudar a agricultores a reconstruir sus vidas y poder volver a cultivar. Primero lanzaron la campaña Debemos plantar y distribuyeron semillas a agricultores de sus aldeas para que cultivaran en sus recintos.

Apoyar a las personas que se dedican a la agricultura es una forma de apoyo psicológico muy importante, ya que les permite volver a cultivar alimentos y, con suerte, volver a las tierras de las que han sido desplazados desde hace décadas

Ahora han ampliado la campaña para ayudar también a los agricultores a limpiar canales de riego y volver a cultivar sus campos. También han comenzado a colaborar con las unidades de respuesta de emergencias para suministrarles el excedente de alimentos y apoyar a comunidades desplazadas. Hay otros modelos similares en todo el país.

Apoyar a las personas que se dedican a la agricultura es una forma de apoyo psicológico muy importante, ya que les permite volver a cultivar alimentos y, con suerte, volver a las tierras de las que han sido desplazados desde hace décadas. Para mí, este es el futuro de la soberanía alimentaria en Sudán: liderado por pequeños agricultores y ganaderos que realmente usan la tierra de forma mucho más productiva y sostenible que grandes inversores agroindustriales.