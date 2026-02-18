Una ola de protestas estudiantiles sacude Senegal: residencias universitarias en llamas y jóvenes saltando por las ventanas

Estudiantes de la Universidad Cheikh Anta Diop (UCAD) cargan con su equipaje tras el cierre temporal de la universidad en Dakar, Senegal, el 10 de febrero de 2026. El Centro de Servicios Universitarios de Dakar anunció el cierre de las residencias estudiantiles de la UCAD hasta nuevo aviso.

La dura represión policial, que provocó un muerto en Dakar, y la falta de respuesta ante el impago de las becas abren una brecha entre el Gobierno y los jóvenes, que se sienten “traicionados” por los dirigentes a quienes ayudaron a llegar al poder en medio de una aguda crisis de deuda

Residencias universitarias en llamas, jóvenes saltando por las ventanas, policías en el interior del campus lanzando gases lacrimógenos ejerciendo una intensa represión y, la gota que colmó el vaso, la muerte el pasado 9 de febrero del joven estudiante Abdoulaye Ba a causa de los traumatismos provocados, presuntamente, por las fuerzas del orden.

La crisis por las protestas en las universidades de Senegal por el impago de las becas a los estudiantes golpea, precisamente, en uno de los pilares electorales y ciudadanos que impulsó, en 2024, la llegada al poder del actual Gobierno. Asimismo, pone el foco sobre los problemas presupuestarios del Gobierno senegalés, que se ha convertido en el país más endeudado de África, con un agujero en sus cuentas públicas de más de 11.000 millones de euros (el 132% de su PIB).

Desde hace más de una década, las universidades senegalesas viven crisis recurrentes debido a problemas de financiación y, en particular, a los impagos de las becas. Según las cifras del Ministerio de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación (Mesri, por sus siglas en francés), tres de cada cuatro estudiantes, unos 150.000 en todo el país, reciben una media de 60 euros al mes para cubrir sus gastos de comida, alojamiento, transporte y material escolar. “Es fundamental para la supervivencia de los estudiantes; muchos vienen de familias pobres y no tienen ni para pagar una mísera habitación. Sin ese dinero yo no habría podido estudiar”, asegura Oumar Gassama, quien se trasladó hasta Dakar desde Sedhiou, en el sur del país, para cursar Filología. “Es nuestro derecho, lo que se está haciendo a los estudiantes es una gran injusticia”, añade.

En esta ocasión, el enfrentamiento entre universitarios y el Gobierno se ha enconado y la violencia vivida en los campus en los últimos días, en particular en la UCAD, se ha visto en pocas ocasiones. Desde finales de 2025, los estudiantes vienen haciendo cada vez más presión para cobrar sus atrasos, que en algunos casos son de más de un año. Ante la pasividad del Ejecutivo frente a sus demandas, las asociaciones estudiantiles organizaron protestas que se encontraron con una fuerte respuesta policial, desembocando en la muerte de Ba, quien estudiaba segundo de Medicina. Posteriormente, tras detener a tres de los principales líderes estudiantiles, el Gobierno ordenó la suspensión de las asociaciones de universitarios, conocidas como amicales.

“Ha sido una decepción total”, asegura Alfred Diouf, estudiante de la Universidad Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, donde se produjeron los incidentes más graves. “Durante la campaña electoral, los actuales gobernantes dijeron que era inadmisible que en el siglo XXI los estudiantes tuvieran que estar manifestándose para cobrar sus becas, que era algo que no iba a volver a suceder. Una vez en el poder, estamos otra vez en las mismas”. Gassama va incluso más allá. “Es una traición. Los universitarios hicimos todo para que el Pastef (partido gobernante) llegara al poder. Nos prometieron incluso que subirían las becas. Todo fueron promesas vacías”, comenta.

Tras la muerte del joven Ba, varios ministros ofrecieron una rueda de prensa en la que lamentaron los hechos y anunciaron una investigación. Sin embargo, el titular de Interior, Bamba Cissé, justificó la intervención policial en el campus de la UCAD debido a “informaciones que indicaban que algunas personas iban a atacar infraestructuras. Como responsable de la seguridad pública, teníamos el deber imperativo de adelantarnos a esos acontecimientos”, aseguró. Asimismo, señaló que se habían encontrado “armas y granadas lacrimógenas” en las habitaciones. Por su parte, los estudiantes se mantienen firmes. Este lunes reclamaron que se hiciera “toda la luz” sobre la muerte de Ba, llamaron al diálogo al Gobierno, reclamando que el propio presidente, Bassirou Diomaye Faye, jugara la carta de la mediación, y amenazaron con paralizar todo el sistema educativo nacional.

La pirámide de edad senegalesa, donde el 75% de la población es menor de 35 años, otorga a los jóvenes un peso electoral clave

Está por verse el coste de respaldo electoral y de credibilidad que tendrá esta crisis para el Gobierno de Faye y su primer ministro, Ousmane Sonko. Las tres alternancias democráticas que ha vivido Senegal, en los años 2000, 2012 y 2024, se cimentaron en el fuerte respaldo de los jóvenes, y en particular de los universitarios, a las candidaturas de Abdoulaye Wade, Macky Sall y el propio Faye, respectivamente. La pirámide de edad senegalesa, donde el 75% de la población es menor de 35 años, otorga a los jóvenes un peso electoral clave. “La juventud decanta victorias y derrotas y estos días estoy viendo a personas que incluso militan en el Pastef renegar de esa fidelidad. Desde mi punto de vista, se ha abierto una crisis de confianza”, remacha Diouf.

Varios policías antidisturbios en una camioneta entran en el campus de la Universidad Cheikh Anta Diop, en Dakar, Senegal, el 10 de febrero de 2026. Zohra Bensemra

El ministro de Enseñanza Superior, Daouda Ngom, dijo en la citada rueda de prensa que todo era “un malentendido” y que estaba en marcha un cambio de sistema para alinear el calendario universitario con los plazos de pago de las becas. Babacar Diop, matriculado en la UCAD pero que al mismo tiempo ocupa un puesto de responsabilidad en la organización universitaria, lamenta la violencia y pide calma a los estudiantes. Sin embargo, las explicaciones del Gobierno no convencieron a todos los alumnos y, para muchos, ocultan una realidad mucho más dura: la existencia constatada de una deuda oculta en las cuentas públicas de más de 11.000 millones de euros genera un problema en los presupuestos y los pagos del Ejecutivo.

“Hay que decir la verdad a los estudiantes”, asegura el sociólogo Djiby Diakhaté, “la crisis de deuda ha generado un problema de liquidez al Gobierno que se manifiesta en tensiones de tesorería. Lo estamos viendo en los impuestos, y el propio Ejecutivo dijo a los ciudadanos que todos tendríamos que hacer esfuerzos y sacrificios. En lugar de dar un enfoque policial a lo que ocurre en las universidades, hay que hablar claro”.

Según las propias auditorías del Gobierno, dicha deuda es una herencia perversa del régimen anterior que se esforzó en ocultar a los organismos internacionales durante años. Aproximadamente la mitad de la misma fue suscrita con bancos senegaleses, mientras que la otra mitad se reparte entre acreedores públicos, en su mayor parte de China y Francia, y privados, fundamentalmente entidades crediticias marfileñas, galas y chinas. Según los diferentes análisis realizados, no se trató de un enriquecimiento ilícito, sino de la voluntad de ocultar una elevadísima tasa de endeudamiento para seguir acudiendo a préstamos y mantener el nivel de gasto e inversión del Ejecutivo, una huida hacia delante que ha puesto a Senegal al borde del abismo.

La crisis de deuda ha generado un problema de liquidez al Gobierno que se manifiesta en tensiones de tesorería. Lo estamos viendo en los impuestos, y el propio Ejecutivo dijo a los ciudadanos que todos tendríamos que hacer esfuerzos y sacrificios Djiby Diakhaté, sociólogo

En la actualidad, su nota de solvencia internacional ha descendido bruscamente hasta un B-, a tan solo un paso de la suspensión de pagos. Mientras rechaza por ahora la opción de una reestructuración con el Fondo Monetario Internacional, para poder seguir afrontando los gastos corrientes, el Gobierno ha tomado dos caminos. En primer lugar, ha acudido a la emisión de bonos soberanos por valor de al menos 3.000 millones de euros, cantidades que tendrá que devolver en el plazo de unos tres años con unos intereses de hasta el 10%. Los analistas coinciden en que se trata de otra huida hacia delante, una espiral que aplaza la resolución del problema, pero que lo agrava aún más. En segundo lugar, el primer ministro, Ousmane Sonko, anunció un plan de austeridad para reducir el gasto público, que se verá compensado con nuevos impuestos a productos y servicios, como el dinero móvil, el tabaco o los juegos de azar.

Mientras tanto, el desarrollo de las clases en las universidades públicas senegalesas se está viendo seriamente perturbado. Miles de estudiantes procedentes del interior del país han regresado a sus pueblos después de que se cerrasen los comedores ante la gravedad de los incidentes registrados en los campus. En algunas zonas del país también cerraron las residencias universitarias. “Es verdad que las becas ya generaron problemas en el pasado, pero incluso con el presidente Sall las cosas se arreglaban y la cuantía de las ayudas incluso vivió un incremento. El Gobierno está poniendo excusas, como la edad de los líderes estudiantiles. El problema de fondo es que no quieren pagar y que hay gente que lleva más de un año sin recibir sus becas”, remacha Diouf. La primera gran crisis social a la que se enfrenta el tándem Sonko-Faye, que llegaron al poder con la promesa de cambiar el país y mejorar la vida de los jóvenes, está lejos de haberse resuelto.