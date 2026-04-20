Sacrificio apegado a la ley

La decisión de matar a 10.000 perros abandonados en una ciudad mexicana pone el foco en el maltrato y la falta de recursos de protección

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La furia en redes sociales por el sacrificio de 10.000 perros entre 2019 y 2024 en una ciudad del Estado de México, Tecámac, ha logrado colarse en la rueda de prensa diaria de la presidenta del país, ha motivado la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía por maltrato animal y ha puesto a una senadora del partido del Gobierno, Mariela Gutiérrez Escalante, ante una acusación que se castiga con hasta seis años de prisión. Mataperros es lo más suave que le han llamado en redes.

El vídeo que ha generado la polémica es de octubre, pero lo publicó el martes pasado una activista. En él se ve a la hoy senadora justificando el sacrificio de los animales que se llevó a cabo cuando era alcaldesa ante unos empleados de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México que protestan por la medida. Se centra en que todo se hizo “conforme a la norma” y agrega: “No estamos en contra de los seres sintientes como ahora bien les dicen, simplemente hemos hecho el trabajo que nos establece la Constitución”.

Ante la polémica creada, Gutiérrez dio una rueda de prensa en el Senado el miércoles, tratando de mostrar empatía y explicando que el abandono de perros es un problema que se da en todo el país. “Cuando hablamos de animales de compañía, de perritos, gatitos, no hablamos de cifras, hablamos de vidas. Cualquier decisión que se deba tomar al respecto duele”, afirma, y asegura que el sacrificio tuvo que ver con la protección de la salud pública: “Ya habían sido violentadas diversas personas… habían mordido, tengo fotografías que me mandaba la propia ciudadanía”.

El momento viral llegó cuando una periodista le preguntó a cuántos perros se había sacrificado. “Que no fueran apegados a la ley, ninguno”, responde la hoy senadora. “Y los que fueron apegados a la ley, ¿cuántos?”, insistió la informadora. “Dígame cuántos. ¿Mil, dos mil, tres mil…?” Gutiérrez empezó por 70 en 2019, y terminó admitiendo que en total fueron 10.000.

Al día siguiente, la presidenta, Claudia Sheinbaum, entró en el tema para decir que la protección animal tiene rango constitucional y que la senadora “no violó la ley, porque estaba en la norma. En todo caso hay que cambiar la norma y generar las condiciones para que puedan tener una vida saludable los seres sintientes”. La Fiscalía del Estado de México, no obstante, inició una investigación por posible maltrato animal.

Como en medio mundo, la idea de la defensa y la protección de los animales está extendida y arraigada en México, donde alrededor del 70% de los hogares tiene una mascota, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística de 2021, de las que 43,8 millones son caninas. Sin embargo, no se sabe cuántos perros hay en el país, mucho menos cuántos han sido abandonados o están en la calle, porque no hay un censo oficial, pero se cuentan por millones.

La senadora dijo haber recibido amenazas e insultos: “Si algo me pasa, ahora vamos a ir contra los animalistas”, afirmó, y la activista que colgó el primer vídeo se sintió amenazada por la senadora: “Temo por mi integridad”.

Las organizaciones de defensa de los animales, en medio de la indignación en redes, han puesto el acento en la falta de políticas públicas para atajar el problema, en la necesidad de invertir en educación, adopción y programas de esterilización. “Condenamos cualquier práctica que implique el sacrificio masivo como forma de control. Eso no es política pública. Eso es fracaso institucional", dice la Unión Animalista de México. También la Fundación Toby se pronunció ante el escándalo. Las asociaciones o los particulares son los que mantienen, con donativos, a miles de perros.