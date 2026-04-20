Comienza el plazo para la regularización de forma presencial: más de 400 oficinas atienden a los inmigrantes que presentan sus solicitudes

Más de 400 oficinas en toda España han abierto este lunes sus puertas para recibir las solicitudes de regularización de aquellos inmigrantes que cuenten con cita previa. Se inicia así el plazo para presentar el trámite de forma presencial, después de que el pasado jueves comenzara el periodo para las peticiones telemáticas. Solo en las primeras 24 horas se registraron 13.500 solicitudes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las primeras imágenes de largas filas han llegado desde Valencia a primera hora de la mañana, ante lo que la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido: “Tenemos un procedimiento dimensionado y perfectamente asumible”, en una entrevista en La 1 de Televisión Española. Para atender las citas previas —el mismo jueves pasado se reservaron casi 20.000— el Gobierno ha habilitado 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.000 habitantes, abiertas de lunes a viernes en horario de 8.30 a 17.30; 30 oficinas de la Seguridad Social, abiertas de lunes a viernes de 16.00 a 19.00; y cinco Oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, de 16.00 a 19.00.

En un par de oficinas de Correos de Madrid —la de la calle de Pizarro y en la Estación de Tetuán—, reinaba la normalidad a primera hora de la mañana. Mientras que en el Ayuntamiento de Logroño se ha registrado una intensa actividad desde el inicio del proceso de regularización. Desde el jueves pasado se han expedido 600 volantes de empadronamiento y 350 solicitudes de informes de vulnerabilidad. Este lunes, también se han formado colas. El primer grupo de mujeres ha llegado a las cinco de la mañana para obtener los trámites necesarios.

Los inmigrantes que quieran acogerse a la regularización extraordinaria planteada por el Gobierno, que concederá permiso de residencia y trabajo, tendrán que ser mayores de edad y haber entrado en el país antes del 1 de enero de 2026 y acreditar que han permanecido cinco meses consecutivos en España al presentar la solicitud, cuyo plazo se extiende hasta el 31 de junio. Además, los extranjeros deben demostrar que no tienen antecedentes penales.

Con información de Laura Llach y Víctor Espuelas.