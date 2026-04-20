Hernández de Cos es el candidato más cualificado para suceder a Lagarde en el BCE, según una encuesta entre expertos

El ex gobernador del Banco de España y actual director gerente del Banco Internacional de Pagos (BIS), Pablo Hernández de Cos, es el candidato más cualificado para presidir el Banco Central Europeo cuando expire el mandato de Christine Lagarde el año que viene, según una encuesta entre expertos económicos del think tank londinense Omfif, adelantada por el diario Financial Times. El banquero central español tendría, de acuerdo con dicha encuesta, una ligera ventaja sobre el alemán Joachim Nagel.

Según el panel de 20 expertos, que incluye ejecutivos de banca comercial, responsables de política económica, gestores de activos y banqueros centrales, de Cos es el más puntuado en las categorías de formación en política monetaria, capacidad de alcanzar consensos, credenciales europeas, y capacidad para convencer a terceros países. Nagel, actual presidente del Bundesbank, estaría por encima en conocimiento del mercado financiero, liderazgo y gestión de crisis.

Además de Cos y Nagel, la encuesta ha preguntado también sobre Klaas Knot, ex gobernador del Banco de Países Bajos, Isabel Schnabel, actual miembro del consejo ejecutivo del BCE, y François Villeroy de Galhau, gobernador del Banco de Francia, que dejará su cargo en junio.

El mandato de Christine Lagarde expira en octubre de 2027, pero las quinielas sobre uno de los puestos con más poder dentro de las instituciones europeas llevan en marcha algunos meses. De hecho, ya se han registrado los primeros movimientos de piezas dentro de un puzzle que combina capacidad técnica y experiencia con equilibrios de poder dentro de la UE. El ex ministro de Economía Luis de Guindos cederá su puesto de vicepresidente al croata Boris Vujcic dentro de poco más de un mes, el 1 de junio. En 2027 lleva un carrusel de cambios, con la renovación de otros tres de los seis miembros del Consejo Ejecutivo del Banco Central, entre ellos su economista jefe, el irlandés Philip Lane, en junio de 2027. La presidenta dejará su cargo el 31 de octubre y a final de año llegará el momento de relevar a la alemana Isabel Schnabel.

El calendario político europeo puede alterar estos plazos y, de hecho, la repentina salida de Villeroy de Galhau del Banco de Francia, un año antes de terminar su mandato, permitirá a Emmanuel Macron designar a su sucesor antes de las elecciones presidenciales del año que viene, en las que la ultraderecha parte como favorita. Financial Times publicó este mes de febrero que Lagarde también podría abandonar la presidencia antes de tiempo para dar a Macron la opción de pactar con el resto de líderes europeos (fundamentalmente, con el alemán Friedrich Merz) el relevo en el BCE.

En este sentido, el Gobierno español no ha ocultado su disposición a ganar peso en la institución. “España quiere desempeñar un papel protagonista en el nuevo Comité Ejecutivo cuando se renueven las vacantes, y trabajaremos para ello”, aseguró el entonces ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hace dos meses. La salida de Guindos implica que España deja de tener un representante en este consejo, el principal órgano de gobierno del BCE. El propio Guindos, vicepresidente saliente, ha mostrado en público su apoyo a la candidatura de Cos.

Desde el punto de vista técnico, Cos, máximo responsable del BIS, institución que agrupa y coordina las políticas de los bancos centrales de todo el mundo, tiene el visto bueno de la academia y el mercado, según han indicado distintas encuestas; la última de Financial Times en enero. Con todo, la decisión dependerá en buena medida de equilibrios políticos; la presidencia del BCE ha sido ocupada hasta ahora por un neerlandés, dos franceses y un italiano. Nunca ha recaído en un alemán, y ahora Berlín, aunque ocupa ya la presidencia de la Comisión Europea a través de Ursula von der Leyen, tiene dos candidatos para el BCE: Nagel, presidente del Bundesbank, y Schnabel, cuya propuesta genera, no obstante, algunas dudas normativas dado que tiene ya un cargo en el banco, que expira poco después del relevo de Lagarde.

Más allá de los equilibrios políticos, y dentro del debate eterno entre los banqueros centrales entre halcones (partidarios de políticas monetarias más restrictivas que contengan la inflación a riesgo de dañar la actividad) y palomas, de Cos representaría el papel de una paloma moderada, claramente más suave que el de Schanbel, Nagel o Knot pero más ortodoxo, según sus declaraciones públicas, que Villeroy de Galhau. La elección de Vujcic para la vicepresidencia no ha dado muchas pistas: procede de un país del Sur de Europa pero tiene fama de halcón moderado.