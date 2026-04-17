La menor reclamada por Rusia forma parte de una investigación como posible víctima de trata de personas en México

Kristina Vladímirovna, la menor de 17 años reclamada a México por el Gobierno de Rusia, está bajo custodia de las autoridades como posible víctima en una investigación por trata de personas, según han informado a EL PAÍS fuentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Estado de México. La dependencia señala que la menor rusa se encuentra bajo custodia de la Fiscalía mexiquense por ese caso y por una presunta agresión sexual cometida por su hermanastro, el episodio que llevó a que el DIF mexiquense diera refugio a la menor en 2023. El Gobierno ruso convocó el jueves al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas, por la presunta “retención ilegal” de la menor en un “centro especializado de internamiento”, infantil.

Vladímirovna llegó al DIF mexiquense en 2023 por “riesgo de violencia en su núcleo familiar”, según recogió en los siguientes meses la Fiscalía de Estado de México. La dependencia apunta a este diario que la joven “escapó” de sus instalaciones, en Toluca, Estado de México, el 28 de septiembre de 2024. La desaparición desencadenó el cese del cargo del subdirector del Centro de Asistencia Social (CAS) Villa Hogar, el lugar en el que se encontraba la menor, unos días más tarde. “El 30 de septiembre de 2024 se agregó una denuncia por omisión de cuidados y lo que resulte en contra del subdirector del CAS”, expuso el 4 de octubre. Vladímirovna fue localizada una semana después a más de 2.500 kilómetros de distancia, en Tijuana, Baja California. Es en ese momento cuando la menor quedo bajo custodia de la Fiscalía estatal.

El Ministerio Público mexiquense informó entonces que Vladímirovna fue localizada con “óptimo estado de salud” en el centro de Tijuana y que un año antes había abierto la carpeta de investigación por una presunta agresión sexual cometida por su hermanastro cuando ella tenía 13 años. “Por estos hechos, la Fiscalía solicitó y obtuvo del juez de control orden de captura en contra de Andrey ‘N’, de 26 años y nacionalidad rusa”, aseguró entonces el Ministerio Público.

La Embajada de Rusia en México ha hecho gestiones por este asunto desde 2023, cuando Vladímirovna ingresó al DIF del Estado de México, según informa el medio estatal Russia Today (RT). La madre adoptiva de la menor, Marína Romanova, desestimó los señalamientos de violencia cuando la joven pasó a manos del DIF mexiquense y acusó a la dependencia de “secuestro” de la joven. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, defendió el jueves que la Cancillería ha expresado “su profunda preocupación por la inacción de las autoridades mexicanas a la hora de resolver la situación” de la menor en más de una ocasión.

El medio mencionado recoge que funcionarios consulares mantuvieron cuatro reuniones con Vladímirovna en verano de 2025, en las que, apunta, ella solicitó regresar a Rusia e indica que la portavoz afirmó en la última semana que existe una “persistente reticencia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a concederle acceso consular”. “Nos vemos obligados a reconocer desde Moscú que las autoridades mexicanas han demostrado una comprensión insuficiente de la gravedad de la situación actual, que puede calificarse como desaparición forzada“, apuntó la portavoz en unas declaraciones difundidas por RT.