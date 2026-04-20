Guía de la Feria de Abril de Sevilla: fechas, alumbrao, casetas, calle del infierno, corridas de toros

Un instante del Paseo de Caballos en el Real de la Feria de Abril de Sevilla.

Todo lo que necesitas saber para disfrutar de la fiesta más emblemática de Sevilla que se celebra del martes 21 al domingo 26 de abril

La Feria de Abril de Sevilla 2026 vuelve a convertir el barrio de Los Remedios en el epicentro de la fiesta, la tradición y el folclore andaluz. Desde el 21 de abril, el Real de la Feria se llenará de casetas, farolillos, sevillanas y caballos, en una edición marcada por el formato corto y el miércoles festivo, finalizando el domingo 26 a las 00.00 con los fuegos artificiales. Una semana en la que conviven el ambiente diurno, el ocio nocturno y citas imprescindibles como el alumbrao, la Calle del Infierno o los fuegos artificiales finales.

A diferencia de otras fiestas populares, la fecha de su celebración depende del calendario lunar que es el que fija la Semana Santa. Este es el segundo año que se retoma el formato corto tras el polémico referéndum de 2024 en el que se consultó a los sevillanos si querían el modelo de sábado a sábado -que se instauró en 2017- o el tradicional.

Este año la portada está dedicada al pabellón de Portugal de la Exposición Universal del 29, coincidiendo con la celebración del V centenario de las Bodas entre el emperador Carlos V e Isabel de Portugal que tuvieron lugar en el Alcázar de Sevilla hace 500 años.

Horarios de la Feria de Abril de Sevilla

El arranque oficial tiene lugar produce a las 00.00 horas del martes con el tradicional alumbrao de la portada de la Feria y de los miles de farolillos que iluminan el Real. Pero horas antes, es decir, el día 20 de abril, los sevillanos celebran el tradicional lunes del pescaíto, cuando acuden a las casetas a cenar y a esperar a que den las 12.

Los horarios de la feria se adaptan a las preferencias de los asistentes y a sus obligaciones laborales. El Real abre sus puertas a las 12 del mediodía y las casetas pueden mantener el servicio de barra y las actuaciones musicales hasta las tres de la madrugada aproximadamente. No obstante, en muchas casetas privadas la celebración continúa más allá de esa hora, ya sin música y con las cortinas bajadas. En el caso de los caballos y carruajes, su presencia está limitada a una franja horaria concreta: pueden circular por el recinto entre las 12.00 y las 20.00 horas. El cierre de las casetas se producirá el domingo 26 de abril a las 00.00 horas.

Para disfrutar de la feria sin ruido, desde el Ayuntamiento de Sevilla feria se han habilitado días y horarios especiales para personas con Trastornos del Espectro del Autismo los martes, jueves y viernes de 16.00 a 19.00 y hacer que la Feria de 2026 sea más inclusiva y accesible.

Miércoles de Feria: día festivo

El miércoles 22 de abril de 2026 es día festivo local en Sevilla. Se trata del conocido como Miércoles de Feria, una jornada no laborable en la ciudad que se enmarca dentro de la semana grande en el Real, y que permite a muchos sevillanos disfrutar de la feria en horario diurno, especialmente del paseo de caballos y del ambiente en las casetas antes de los días de mayor afluencia.

La Calle del Infierno: el gran parque de atracciones de la Feria de Abril

La Calle del Infierno es el nombre con el que tradicionalmente se conoce al parque de atracciones situado junto al Real de la Feria. Con una superficie aproximada de 87.000 metros cuadrados, reúne cerca de 400 atracciones y actividades feriales pensadas para todos los públicos, aunque se ha convertido, especialmente, en el espacio favorito de los más pequeños.

Este año, además, la Calle del Infierno volverá a contar con una banda sonora propia, denominada ‘Canal Feria’, que estará gestionada y activada directamente por los responsables de las atracciones, reforzando así la experiencia inmersiva del recinto.

Mapa de la Feria de Abril de Sevilla

Mapa de la Feria de abril de Sevilla.

Novedades de la Feria de Abril 2026

La Feria de 2026 también presenta novedades en cuanto a la prolongación de una de sus calles principales, la de Pepe Luis Vázquez, en principio para facilitar el tránsito y la evacuación. El Ayuntamiento prevé su reurbanización para el año que viene de manera que también puedan acceder vehículos -en especial los de suministro y limpieza- y animales.

Programación de la corridas de toros

Jueves 16: Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández.

Viernes 17: Toros de Domingo Hernández para Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado.

Sábado 18: Toros de Victorino Martín para el Mano a mano de Manuel Escribano y Borja Jiménez.

Domingo 19: Toros de El Capea / San Pelayo para Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Lunes 20: Toros de Hnos. García Jiménez para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo.

Martes 21: Toros de Núñez del Cuvillo para Manzanares, Talavante y Daniel Luque.

Miércoles 22: Toros de El Parralejo para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda.

Jueves 23: Toros de Victoriano del Río para Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta.

Viernes 24: Toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Sábado 25: Toros de La Quinta para El Cid, Fortes y José Garrido.

Domingo 26: Toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Román.

Dónde ver la Feria de Abril de Sevilla 2026 en TV

La Feria de Abril de Sevilla 2026 se puede seguir en televisión gracias al reparto de retransmisiones entre Canal Sur Televisión, que ofrece varias corridas en abierto y de forma gratuita, y la plataforma de pago OneToro TV, que completa la emisión del ciclo taurino desde la plaza de la Real Maestranza.