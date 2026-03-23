Pasos concretos en la izquierda

La reflexión abierta sobre la configuración de la izquierda española al margen del PSOE para recuperar relevancia electoral ha dado pocos pasos concretos desde que se lanzó públicamente hace un mes, pero se ha ido aclarando el calendario en el que el producto de esa reflexión debería tomar forma para tener alguna garantía de llegar con entidad política y organizativa a unas elecciones generales.

En este tiempo, el principal avance ha sido la renuncia expresa de la vicepresidenta Yolanda Díaz a liderar ese espacio político. Aunque los propios partidos implicados en la conversación daban a Díaz por amortizada, el paso atrás voluntario no es un gesto menor por parte de quien es el rostro más popular de la izquierda, y seguramente quien ha tenido mayor poder institucional. Ella es la persona que se echó a la espalda la tarea de superar el declive de Podemos y creó en torno a su figura la marca Sumar en 2023. La renuncia de Díaz debería servir para acelerar el debate sobre el liderazgo, uno de los grandes retos pendientes para la refundación de Sumar, con ese nombre o con otro. Es necesario que los que se vean como líderes empiecen a decirlo, y que se articule un mecanismo y un calendario para validarlos. Por ahora, el votante de izquierdas solo ve a personas rechazar el reto.

Cuando Sumar, IU, Más Madrid y Comuns lanzaron la promesa de una nueva configuración electoral para evitar el declive de la izquierda ya se había producido el desalentador resultado electoral en Aragón. Las elecciones de Castilla y León del día 15 han sido un doloroso recordatorio de lo que está en juego. La izquierda del PSOE acudió de nuevo dividida: por un lado una coalición de Sumar, IU y Verdes-Equo; y por otro, Podemos. Entre todos recibieron 36.000 votos y no consiguieron ni un solo procurador en las Cortes regionales de una comunidad autónoma con nueve provincias.

Las próximas elecciones en Andalucía son la última oportunidad para testar algún tipo de acuerdo entre Podemos y el resto de formaciones de izquierda que se coaligan con Sumar. La negativa a cualquier colaboración desde el cisma de 2023 ha sido una catástrofe electoral. El partido de Ione Belarra ha dilapidado un gigantesco capital político en la última década y acumula un fracaso tras otro. Pero el resto de marcas electorales de la izquierda, principalmente Sumar, tampoco han logrado atraer a un núcleo de votantes fieles a Podemos. En Andalucía, donde ya hubo una división en las anteriores autonómicas, tienen la última oportunidad para mostrar a los votantes si hay alguna voluntad de colaboración, aunque sea por mera supervivencia. Será el último test para probar sus fortalezas y sus debilidades. No habrá otro antes de las generales.

Las andaluzas, que deben convocarse antes de junio, actúan así como una fecha límite para empezar a concretar esta promesa de renovación. Mientras, la reflexión mediática es útil. Sumar ha demostrado esta semana, con su plante ante los decretos de ayudas frente a la crisis energética, que va a hacer valer el enorme predicamento que le da estar sentado en el Consejo de Ministros. El 9 de abril, el portavoz de ERC Gabriel Rufián hará un nuevo acto público, esta vez con Irene Montero, el rostro más popular de Podemos. Si solo sirve para implicar a Podemos en el necesario debate que trata de impulsar Rufián, bienvenido. Pero en lo fundamental ―articular un frente unido para garantizar la solidez de la izquierda ante la embestida de la extrema derecha en España― sigue faltando todo lo que faltaba hace un mes: líderes, programa, organización y siglas.