Diez detenidos por explotar sexualmente a mujeres en casas de citas de Torrent y Catarroja

Los arrestados pertenecían a un entramado criminal, según la Policía Nacional, que ha liberado a 14 víctimas de la red

Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas, siete mujeres y tres hombres, supuetamente pertenecientes a un entramado criminal dedicado a la explotación sexual de mujeres en casas de citas ubicadas en las localidades valencianas de Torrent y Catarroja.

Los efectivos han conseguido liberar a 14 víctimas que ejercían la prostitución en contra de su voluntad, la cuales eran sometidas a un control personal exhaustivo por parte de sus explotadores, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia iniciaron las investigaciones tras tener conocimiento, a través de declaraciones de diversas víctimas de origen sudamericano, de la posible existencia de un entramado criminal dedicado a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad.

A raíz del análisis de las informaciones recibidas, los agentes averiguaron que la explotación se producía en casas de citas destinadas al ejercicio de la prostitución regentadas por las principales investigadas.

Los agentes tuvieron conocimiento de que algunas de las víctimas acudían a la casa de citas creyendo que iban a trabajar como masajistas. Una vez eran explotadas sexualmente, los presuntos autores las sometían a un exhaustivo control personal con el fin de mantener la actividad delictiva

Para ello, las mantenían localizadas a través del teléfono móvil, así como mediante cámaras de video-vigilancia, estando obligadas a pagar multas económicas en caso de no cumplir con las reglas de las casas. Además, en caso de no satisfacer a las cabecillas de la organización, eran expulsadas mediante el uso de la fuerza.

En el transcurso de la investigación, la Policía consiguió determinar los diversos pisos y lugares donde ocurrían los hechos delictivos, ubicados en Torrent y Catarroja, así como identificar y localizar, en un principio, a siete personas como sospechosas.

Tras la práctica simultánea de dos entradas y registros en las casas de citas, además del domicilio particular de dos de las detenidas, ubicado en Alfafar, los policías intervinieron diversos útiles para la distribución de sustancias estupefacientes a los clientes, documentos de contabilidad y control económico relativos a los servicios sexuales y venta de drogas, libretas con anotaciones sobre ganancias y multas

económicas que se imponían a las víctimas, por ejemplo “por no limpiar”, “no hacer presentación a los clientes” o “ausentarse de la casa sin justificación”.

Asimismo, se incautó un revólver detonador con apariencia real, así como diversas dosis de cannabis dispuestas para su venta y dinero en efectivo, han apuntado las mismas fuentes.

La operación culminó con la detención de un total de diez personas, siete mujeres y tres varones, como presuntas autoras de delitos relativos a la prostitución, pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública que condujo a la liberación de 14 víctimas que estaban siendo explotadas sexualmente.