Sumar reivindica su plante en el Consejo de Ministros: “Sin nosotros no hay Gobierno progresista, sino giros a la derecha”

Después de una jornada difícil entre los socios de Gobierno, la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha salido este sábado muy dura contra el PSOE para reivindicar la aprobación de un decreto específico con medidas sobre vivienda dentro del escudo social para mitigar los efectos de la guerra en Irán. En su discurso de apertura del Grupo Coordinador del partido, máximo órgano de decisión entre asambleas, la dirigente se ha centrado en este asunto. “Sin Sumar no hay Gobierno de coalición progresista, lo que hay son rebajas fiscales, políticas a favor de los caseros, regalos a Repsol y giros a la derecha”, ha resumido Hernández. La reunión de este sábado, que ha comenzado sin la asistencia presencial de la vicepresidenta Yolanda Díaz ni del ministro de Cultura y portavoz de la formación, Ernest Urtasun —está previsto que se conecten vía telemática para explicar el pulso del viernes en el Consejo de Ministros—, decide también la celebración de una asamblea después de las elecciones andaluzas. Ese congreso tendrá como objetivo redefinir la identidad de la organización después del paso atrás anunciado por Díaz y la remodelación de los equipos, con algunas voces que han cuestionado el actual liderazgo.

“Ayer fue el día en que Sumar, a través de sus cinco ministerios, le dijo al PSOE: ‘Así no’. Que a su decreto de rebajas fiscales para hacerle guiños a la derecha le faltaba Gobierno, le faltaba coalición y le faltaba progreso. Es decir, le faltaba Sumar”, ha arrancado la coordinadora. “Hay que tener un compromiso muy firme con nuestro país para decir: ‘No, con este decreto encima de la mesa no entramos al Consejo de Ministros’. Hay que tener muy claro del lado de quién se está“. Pese a que las medidas están ya hoy en el Boletín Oficial del Estado y aquellos que tengan que renovar los contratos de alquiler en las próximas semanas se verán beneficiados, la norma para prorrogar en las mismas condiciones las rentas por dos años y limitar la subida en las actualizaciones al 2% tiene muy complicado salir adelante, fundamentalmente por la oposición de Junts. Este viernes Urtasun, en declaraciones a medios, anunció que este segundo decreto se trabajará con más calma que el relativo a las rebajas fiscales, que también incorpora el control de los márgenes empresariales a petición de Sumar y se llevará al Congreso ya la próxima semana. El titular de Cultura llamó también a la movilización para evitar que decaiga en el Congreso.

En tono similar se ha expresado Hernández: “Ahora toca convertirlo en realidad permanente. Garantizar su convalidación y no permitir que los fondos buitre hagan negocio con nuestras vidas”, ha dicho. “Ahora bien, ya sabemos que las derechas de la cámara amenazan con votar en contra. A lo largo del próximo mes, la sociedad española se juega que el derecho a la vivienda se proteja o que los representantes de los fondos internacionales y la especulación le digan a la sociedad española que no manda, que aquí manda Trump y los especuladores”, ha añadido. “Pues no, con mucho orgullo, igual que decimos: ‘No a la Guerra’, decimos: ‘No a la especulación’”.

La dirigente ha analizado también el conflicto en Oriente Próximo y ha defendido que la “prioridad número uno” es “parar la guerra ya” y ”tomar nota" de las lecciones que deja. “Si queremos proteger a la gente, tenemos que ser lo más independientes posible del petróleo y del gas, eso significa acelerar la transición energética por una cuestión económica, social, ecológica y soberana”, ha concluido ante unos 40 miembros del Grupo Coordinador y otros 25 que la seguían conectados, según fuentes presentes en la reunión.

Hernández no se ha referido en el discurso en abierto a otros temas centrales ahora mismo en el espacio político, como los malos resultados en Castilla y León, de donde IU-Sumar y Podemos desaparecieron, la redefinición del partido tras el anuncio de Díaz o la convocatoria de la asamblea, asuntos que formarán parte del debate a puerta cerrada a lo largo de la mañana.