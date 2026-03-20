Movimiento Sumar celebrará después de las andaluzas una asamblea para renovar los órganos de dirección y redefinir su identidad

La ejecutiva de Movimiento Sumar propondrá este sábado a su Grupo Coordinador, máximo órgano de decisión del partido, la celebración de una asamblea en los próximos meses para renovar la dirección y redefinir su identidad después de que Yolanda Díaz haya anunciado que no volverá a concurrir en las generales previstas en 2027. El tercer cónclave de la formación, que ha ido a asamblea por año, se desarrollará después de las elecciones andaluzas, que aún no tienen fecha, y antes de que termine el curso político.

El objetivo, según fuente de la dirección, es resolver la hoja de ruta para empezar en septiembre el trabajo ya centrado en la precampaña para autonómicas y municipales y el proceso de coalición con IU, Comunes y Más Madrid, que se presentó el pasado 21 de febrero.

Pese a la aprobación de medidas para afrontar la crisis de la vivienda este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario que ha dado luz verde a los primeros decretos contra la crisis derivada de la guerra en Oriente Próximo, Sumar atraviesa un momento complicado. La propia convalidación de las medidas sobre vivienda (la prórroga de los contratos de alquiler y el tope del 2% a las actualizaciones anuales) enfrenta un camino muy complejo en el Congreso, con la previsible oposición de Junts. Más allá del ámbito de Gobierno y parlamentario, hace cinco días, el espacio político, dividido en dos listas (Podemos e IU-Sumar) se quedó fuera de las Cortes de Castilla y León, los resultados en Aragón también habían sido malos (solo un diputado) y las encuestas no permiten el optimismo sobre la cita en Andalucía, que abrirá las urnas entre mayo y junio.

La fecha de la asamblea, que abordará tanto la reformulación organizativa como la política tras el anuncio de su máximo referente, dependerá de estos comicios, que tendrán al coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, como cabeza de lista de la coalición de izquierdas, a priori sin Podemos y sin Adelante Andalucía, que concurren cada uno por su lado.

Aunque fuentes de la dirección de Movimiento Sumar confían en que haya acuerdo interno para renovar los órganos antes de que llegue el congreso, en los últimos tiempos ha emergido alguna voz crítica con el liderazgo actual, que ejerce Lara Hernández. Los estatutos del partido contemplan que haya dos coordinadores en una fórmula paritaria, pero el pasado agosto, cinco meses después de ser elegido, el diputado Carlos Martín renunció al puesto. En este tiempo, nadie le ha sustituido.

La decisión sobre la celebración del cónclave llega, además, en medio del debate sobre el sucesor de Díaz en una semana especialmente convulsa, con Maíllo pidiendo acelerar esa elección y el ministro Pablo Bustinduy, una de las figuras con mayor reconocimiento dentro del Gobierno y que genera consenso entre las organizaciones, rechazando aspirar al cargo.