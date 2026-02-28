Ir al contenido
Opinión
CARTAS AL DIRECTOR

Un hombre que maltrata a su mujer nunca será un buen padre

Los lectores y las lectoras escriben sobre el ‘caso Juana Rivas’, el papel de Juan Carlos I durante el 23-F, la estrategia del PP y la soledad

La española Juana Rivas este jueves en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, Italia) ante el que declaró en el juicio contra su expareja, Francesco Arcuri, acusado de maltrato a los hijos de ambos. Carlos Expósito (EFE)
Cartas al Director
Una vez más, las noticias sobre el caso Juana Rivas copan titulares que reflejan una realidad vergonzosa. Esta vez el hijo mayor de Rivas ha explicado que su padre habría intentado presuntamente quitarle la vida. Un testimonio como este me parece desgarrador y más teniendo en cuenta que es él quien tiene la custodia del menor, un hombre que está siendo juzgado por una causa de presunto maltrato. ¿Es que nadie se da cuenta de lo que tiene que suponer esto para esos hijos y esa madre? ¿Alguien de la justicia, española o italiana, igual da, tiene corazón, tiene algo de empatía? Y es que una vez más queda patente que la justicia se equivocó al darle la custodia al padre porque un (presunto) maltratador nunca será un buen padre. Démonos cuenta.

Antonio Aguilar Baena. Córdoba

Era su deber

Se han desclasificado los documentos existentes sobre el 23-F que demuestran que el rey Juan Carlos paró el golpe. Mi sorpresa es que, con los nuevos datos, muchos se enorgullecen de que el Rey hubiera actuado así y le dan un certificado de autenticidad democrática. Lo cierto es que era su deber. No lo blanqueemos porque con sus últimos hechos y actuaciones la sábana que se supone blanca e impoluta está llena de manchas.

José Ramón Iribar Argote. San Sebastián

¿Dónde ha quedado la derecha?

Vemos desde hace tiempo como la derecha se acerca cada vez más a una derecha reaccionaria, e incluso ultra. Echo de menos aquella derecha que protegía el Estado del bienestar con sus propuestas conservadoras, pero que era capaz de llegar a acuerdos o a pactos conjuntos con el resto de partidos. Aquella derecha que proponía, razonaba y era consciente de los intereses generales de la sociedad. El PP actual rechaza sin nunca proponer nada; no queda clara su posición sobre si es feminista o no, o si contribuye a la lucha contra el cambio climático o no. En un Estado social, libre y democrático, hace falta una derecha constructiva.

Malena Zamora Moreno. Barcelona

Sola

Está muy bien hacer cosas sola. Vas al médico sola, a la compra, a dar un paseo, a hacer deporte, al cine, a un concierto, o a un viaje. Es importante no depender de nadie para hacer cosas que te gustan, si no digo que no. El problema viene cuando quieres compartir cosas con otras personas, pero empiezas a mirar a tu alrededor y no hay nadie disponible, todos tienen obligaciones y preferencias: el trabajo que les deja sin energía para nada más, el hijo que se ha puesto malo, el plan que no les apetece, la película que ya han visto, estar en casa con su pareja. Así que dices, resignada: “Bueno, pues voy yo sola”. Y mientras vas caminando hacia la sala de cine, intentando convencerte de que en realidad ver una película puede ser una actividad solitaria, en el fondo de tu cabeza resuena lo que de verdad te asusta: “Tengo 33 años, ¿va a ser así el resto de mi vida?”. Porque hacer cosas sola es estupendo, pero también lo es sentirte elegida.

Sonia R. Castellanos. Madrid

