Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
Columna

Vida y muerte en la charlotada

Si los políticos critican toda actuación pública, colectiva, grotesca y ridícula pueden acabar prohibiéndose a sí mismos

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, interviene durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles.Zipi (EFE)
Daniel Gascón
Daniel Gascón
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Entre los proyectos anunciados por el Gobierno se encuentran la abolición de la soledad, la erradicación del bombero torero y la prohibición de bebidas energéticas a menores de 16 años. La soledad, dijo uno de esos ministros que aparecen con el cambio de tiempo como una prenda olvidada en un armario, se debe a una antropología neoliberal. La monserga comunitarista de derecha e izquierda hará que más de uno eche de menos el neoliberalismo: no tenía corazón pero al menos entendía que a menudo la comunidad oprime. A estas alturas no debería sorprender que algunos digan que el burka es libertad religiosa, pero desconcierta que haya políticos españoles críticos con la charlotada (festejo taurino bufo; actuación pública, colectiva, grotesca o ridícula): pueden acabar prohibiéndose a sí mismos.

Vox dice que hará un referéndum para ilegalizar los partidos independentistas: un dúo (referéndum, propuesta inconstitucional) que recuerda al secesionismo. El Partido Popular propone un marco para las negociaciones con Vox que incluye la premisa asombrosa de que los acuerdos respeten la “unidad nacional, el marco constitucional y el Estado de derecho”. Santiago Abascal critica que la dirección del PP se imponga a los líderes autonómicos, que en el caso de Vox nadie sabe quiénes son.

El Gobierno presenta un anteproyecto de ley de publicidad del sector público. Por lo visto se pretende “evitar que instituciones como gobiernos autonómicos o locales puedan estar financiando medios sin viabilidad económica, sin apenas audiencia, prácticamente sin ingresos privados vía publicidad o suscripciones, pero que se convierten en instrumentos al servicio de esos gobiernos que los financian”. Ya se sabe cómo son los gobiernos autonómicos y locales, a diferencia de los centrales: no te puedes fiar. Pero hay que encontrar maneras de no perjudicar a los amigos. Se diseña un mecanismo para que algunos medios de alcance regional queden al margen de las restricciones. Por ejemplo, si al menos el 70% de su audiencia se concentra en tres comunidades limítrofes. Uno se pregunta de dónde podrían ser esos medios, y además digo yo que habrá que proteger a los que usen lenguas minoritarias. Debemos promover la transparencia, aunque sobre todo si los medios son pequeños y privados. Al conflicto de intereses, cuando es grande, se le llama interés general o estratégico. Habrá que crear comités que establezcan estándares éticos y canalicen el dinero, y habrá que designar expertos de reconocido prestigio. Mientras se desclasifican documentos del 23-F, no hay una explicación de las razones del apagón, descubrimos que Adif se llevó materiales del accidente de Adamuz y no hay una nueva ley de secretos oficiales. En mitad de la charlotada, Ucrania lleva cuatro años de guerra.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lékué Cesta XL de silicona para freidora de aire. COMPRA POR 14,90€
escaparate
Luces para armario o cocina con 5 niveles de brillo y regulación continua. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Encendedor eléctrico con carga USB y notificación de batería. COMPRA POR 6,95€
escaparate
Regleta para enchufes múltiples 6 en 1. COMPRA POR 20,39€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_