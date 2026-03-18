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Fútbol
Champions League

Barcelona - Newcastle: horario y dónde ver la vuelta del partido de octavos de la Champions League

Los de Flick buscan el pase a los cuartos de final tras cosechar un empate en el último minuto con un gol de penalti de Lamine Yamal

Los jugadores del Barcelona durante el entrenamiento previo al partido ante el Newcastle.Alejandro García (EFE)
El País
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Madrid -
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El Barcelona se mide este miércoles en el Camp Nou al Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Los de Flick consiguieron rescatar un empate en la ida en St. James’ Park gracias a un gol de penalti de Lamine Yamal en la último jugada del partido. Los de Eddie Howe fueron superiores a los azulgrana y se adelantaron, también al final del partido, con un tanto de Barnes. El técnico alemán sigue sin disponer de Balde, Koundé y De Jong para este encuentro. El rival del Barça en cuartos saldrá del ganador de la eliminatoria entre Atlético y Tottenham, en la que los rojiblancos tienen una ventaja de tres goles.

Barcelona BCN
Newcastle NEW
Movistar Liga de Campeones

Horario del Barça - Newcastle

El encuentro comenzará a partir de las 18.45.

Dónde ver la vuelta de octavos

El encuentro de vuelta en el Camp Nou se podrá ver a través de Movistar+.

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