Una sanidad pública de la que enorgullecerse

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

La Guardia Civil alertó a todos con un mensaje. El pasado jueves, la cuenta oficial del instituto armado en X, con 2,2 millones de seguidores, publicó pasadas las once de la mañana un tuit fuera de lo habitual. Nada de detenciones ni multas. El texto señala: “Patrullas de la Agrupación de Tráfico realizan el acompañamiento y escolta urgente de una ambulancia que transporta un corazón para un bebé de dos meses”. En las imágenes se ve la gran rotonda que da entrada a Salamanca, con su catedral iluminada al fondo, y tres patrullas de la Guardia Civil que cortan el tráfico.

Dada la oscuridad que se aprecia, la escena tuvo que ser grabada a primera o a última hora del día. También se observa una ambulancia amarilla y una segunda detrás de apoyo. El mensaje, que suma 150.000 visualizaciones, concluye: “Se han activado protocolos de prioridad absoluta para garantizar la fluidez del convoy médico durante el tránsito”.

La noticia empezó a circular por diferentes medios y, sobre todo, por grupos de WhatsApp y por las redes sociales. “La Guardia Civil escolta un corazón desde Salamanca para un bebé de dos meses en Madrid”, tituló Salamanca24horas. “Un corazón infantil que late desde Salamanca a Madrid para salvar la vida de un bebé: la Guardia Civil abre camino”, escribió El Español. "Carrera a vida o muerte para salvar a un bebé de dos meses: escoltan un corazón hasta el 12 de Octubre", informó Telemadrid. La noticia parecía clara: el diminuto corazón de un bebé estaba siendo trasladado con suma urgencia para salvar la vida de otro. Todos lo necesario para una viralización inmediata.

Pero... “No. Las ambulancias no llevaban ningún corazón”, precisa a EL PAÍS una portavoz del madrileño Hospital 12 de Octubre. En realidad, en una de ellas viajaba un menor de edad no precisada que debía ser trasladado con suma urgencia de Salamanca a Madrid. “La Guardia Civil y las dos ambulancias estaban realizando un transporte que se conoce como ECMO [oxigenación por membrana extracorpórea, por sus siglas en inglés]”, añade dicha portavoz.

ECMO es una técnica de soporte vital extracorpóreo en la que una máquina sustituye temporalmente la función del corazón, de los pulmones o de ambos en el caso de pacientes críticos con un fallo cardiaco o pulmonar muy grave. Se emplea cuando los tratamientos habituales resultan insuficientes y, por tanto, la vida del enfermo corre serio peligro. Se emplea más en cirugía pediátrica que en el caso de adultos.

Más allá del desmentido sobre la escolta de un pequeño corazón, lo que constata el vídeo de la Guardia Civil es un caso más de buen funcionamiento de la sanidad pública en España y, sobre todo, de coordinación silenciosa y ejemplar entre comunidades autonómas. Un orgullo de país del que no se habla lo suficiente en estos tiempos de polarización. Solo tres hospitales españoles, los tres públicos, realizan esta técnica: el 12 de Octubre comenzó en 2012, y siete años después se sumaron el Vall d’Hebron de Barcelona y el Regional de Málaga.

Cada emergencia implica la activación inmediata de un equipo formado al menos por cinco profesionales sanitarios. En este caso, el 12 de Octubre recibió un aviso de un hospital de Salamanca. Inmediatamente, el centro madrileño desplegó a dos cirujanos cardíacos pediátricos, dos enfermeros de cuidados intensivos, dos facultativos intensivistas, dos pediatras y dos técnicos de ambulancias para que se desplazasen urgentemente a Salamanca. En ocasiones ha sido también necesario disponer del apoyo de un helicóptero.

“Tenemos los maletines preparados para salir en cualquier momento”, cuenta Sylvia Belda, coordinadora del programa ECMO en el 12 de Octubre. Desde 2012, solo el hospital madrileño ha realizado 60 intervenciones de ECMO, incluyendo la de la semana pasada. La supervivencia de los menores atendidos de esa forma por este centro hospitalario supera el 70%. “Tenemos una sanidad maravillosa”, enfatiza Belda. Y pública.