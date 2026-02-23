Trump quiere usar armas letales autónomas

En noviembre de 2024, Anthropic y Palantir anunciaron una alianza, según la cual las agencias de inteligencia y defensa de EE UU podrían “operacionalizar el uso de Claude dentro de la plataforma de IA de Palantir”. Anthropic es la empresa que Dario Amodei montó en 2021 tras marcharse de OpenAI junto con un grupo de gente bastante valiosa. Claude es el modelo de inteligencia artificial (IA) mejor valorado de la industria, y su producto principal. Palantir es la empresa de vigilancia masiva de Peter Thiel que se entrenó con los datos que el Departamento de Eficiencia Gubernamental robó de los archivos protegidos del Gobierno, y que se ha convertido en el sistema operativo de la Administración de Trump. Según el acuerdo, Palantir usaría Claude “para respaldar operaciones gubernamentales como el procesamiento rápido de grandes volúmenes de datos complejos, la mejora de los análisis basados en datos, la identificación más eficaz de patrones y tendencias, la optimización de la revisión y preparación de documentos, y el apoyo a funcionarios estadounidenses para tomar decisiones más informadas en situaciones sensibles al tiempo”.

Ahora sabemos que el ICE usa Palantir para vigilar y cazar a personas dentro del territorio de EE UU. El Pentágono ha confirmado que Claude fue una herramienta crucial para el secuestro de Nicolás Maduro,. Y el consejero delegado de Palantir, Alex Karp, explicó la semana pasada que tienen un sistema para acelerar y automatizar la identificación, seguimiento y “neutralización” de amenazas al que llamó “la cadena de matar”. Todo esto es contexto necesario para entender que en estas dos semanas ha habido un desarrollo importante en la relación entre las grandes tecnológicas y el proyecto antidemocrático de Trump.

El primer síntoma fue una ola de dimisiones, todas vinculadas a la IA. En menos de 48 horas, 6 de los 11 cofundadores de xAI se despidieron de la empresa de Elon Musk junto con otros siete ingenieros sénior y miembros del equipo técnico. Uno de los encargados de seguridad de Anthropic, Mrinank Sharma, se despidió diciendo que el mundo está en peligro. Zoë Hitzig, una matemática que llevaba dos años como investigadora en OpenAI, anunció su dimisión en una columna en The New York Times.

Cada uno parece tener sus motivos. XAI, fundada en 2023, se acaba de fusionar con SpaceX, con los cambios que eso implica. Hitzig dijo que se iba porque OpenAI ha anunciado que empezará a integrar publicidad. Sharma publicó un panfleto hablando de armas biológicas. Sin embargo, creo que la estampida tiene que ver con una unidad nueva que el Departamento de Defensa lanzó estas Navidades para integrar los servicios de las principales empresas de tecnología en Palantir. Muchos ingenieros de las grandes empresas han sido reclutados. El Gobierno la llama US Tech Force.

Y atención: en un inesperado giro de guion, Anthropic anunció que no permitirá que usen Claude para hacer funcionar armas letales autónomas y para implementar sistemas de vigilancia masiva de la población. Y el Gobierno ha dicho que va a revisar su contrato de 200 millones de dólares con el Pentágono y ha amenazado con designar a la empresa como “riesgo para la cadena de suministro”, una medida reservada a empresas extranjeras de Estados adversarios que podrían suponer una amenaza para la seguridad nacional. Esto significa que han cruzado una línea, y el resto de las grandes empresas han dicho que sí.