Cómo funciona la Operación Atalanta

La Operación Atalanta es un despliegue militar marítimo de la Unión Europea basado en la Política Común de Seguridad y Defensa, cuya principal misión es contribuir a la seguridad en el océano Índico Occidental. En esta operación, España se significa de manera muy importante, ya que es el Estado miembro que más contribuye a este empeño.

Para ver con claridad qué está haciendo Atalanta y en qué se empeñan los recursos que se dedican a esta operación, nos sirve como ejemplo ilustrativo perfecto la resolución a finales del año pasado del ataque pirata y la posterior liberación tanto del mercante maltés Hellas Aphrodite como del buque iraní Issamohahmide. Y verlo desde la perspectiva de las actuaciones llevadas a cabo en el último año por el comandante de la operación y su equipo desde el cuartel general de la operación, sito en la base naval de Rota (Cádiz).

Durante el último año, el Equipo Atalanta, es decir, los representantes de los 16 países de la Unión Europea y otros cuatro no pertenecientes a la UE que participan en la operación, han llevado a cabo una actividad frenética que ha influido directamente en la resolución de este caso de piratería. En un esfuerzo conjunto, este grupo ha preparado viajes, discutido procedimientos operativos, visitado centros marítimos regionales de coordinación, entrevistado con altas autoridades regionales y desarrollado formas de actuación conjuntas con la Armada india; las Fuerzas Marítimas Combinadas, cuyo cuartel general está en Baréin, y las Fuerzas Armadas de Seychelles y sus centros regionales de coordinación marítima. Igualmente, durante este último año Atalanta ha elevado a otro nivel la relación y coordinación con la industria marítima que transita por la zona de operaciones gracias tanto a la actualización y acción de su centro marítimo, conocido por MSCIO (Centro de Seguridad Marítima del océano Índico, por sus siglas en inglés), como por el liderazgo de Atalanta en la celebración de dos conferencias internacionales de reconocido prestigio entre las asociaciones marítimas: el Industry Strategic Meeting, celebrado en Madrid, y el SHADE (Shared Awareness and Deconfliction), celebrado en Baréin. En ambas conferencias se discute, escucha y coordina las actuaciones de Atalanta con lo que espera y solicita el mundo del transporte por mar. Añadido a lo anterior, este año también se ha profundizado en la excelente relación con las Fuerzas Marítimas de Puntlandia, Estado regional de Somalia donde de hecho se desarrolla la piratería, y el propio Gobierno federal de Somalia, relación liderada por la delegación europea en Mogadiscio.

Con este trabajo previo realizado, es cuando se produce un ataque pirata al mercante Hellas Aphrodite, el pasado 6 de noviembre. Así, un año de trabajo manifiesta de repente su valor en la resolución de este evento.

Los hechos suceden de esta manera: la Policía Marítima de Puntlandia informa a Atalanta de que tiene conocimiento de que un grupo pirata en la zona de Bosaso se ha hecho a la mar, secuestrando un pesquero de construcción tradicional (denominado dhow) todavía sin identificar. El modus operandi de los piratas no es nuevo. Este primer aviso sirve para reposicionar las unidades en la mar de Atalanta y comenzar una búsqueda en la probable zona de actuación. Los sucesivos intentos infructuosos de ataque de este grupo pirata, hasta cuatro barcos, van marcando su posición y cerrando distancia. Finalmente, con la unidad de Atalanta en la zona —la fragata española Victoria— a día y medio de distancia, el mercante Hellas Aphrodite también es abordado por este grupo pirata.

La tripulación, siguiendo las instrucciones discutidas y coordinadas por la propia industria marítima en las conferencias antes mencionadas, se encierra en la ciudadela, una habitación del buque lo suficientemente reforzada para que pueda estar segura unas 48 horas.

Mientras las fuerzas de Atalanta se aproximan al Hellas Aphrodite, se solicita a una aeronave japonesa de las Fuerzas Marítimas Combinadas que realice una pasada baja, dando a conocer a los piratas que han sido descubiertos, y nos aproximamos. Las Fuerzas Conjuntas de Seychelles también ofrecen dos salidas de su avión de patrulla para controlar los movimientos del mercante, que, junto con las salidas de un avión español de reconocimiento asignado también a Atalanta, permite mantener una situación clara. Por su parte, la Armada india destaca también un barco de guerra, que patrulla la zona coordinando sus actuaciones, posiciones e intenciones con la fragata española Victoria.

Se establece contacto y se coordinan actuaciones entre varios países: con la nación que tiene al equipo de abordaje en zona, en este caso España; con Malta, nación bandera del buque pirateado, e Irán, nación bandera del dhow secuestrado. Todo se hace a través del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, y con el Gobierno de Somalia a través de la delegación europea de Mogadiscio. En tiempo récord, se consiguen respuestas y autorizaciones. Hay que destacar que esto solo es posible gracias a un trabajo de coordinación previo. Finalmente, todo queda listo para el abordaje.

Ante la inminencia de la acción, los piratas abandonan ambos barcos secuestrados, que son liberados sin heridos ni daños. Entonces, Atalanta traspasa toda la información recabada, evidencias, fotos y posiciones a las autoridades de Somalia para la persecución de los piratas en tierra.

Así, la resolución de incidentes concretos, como este caso de piratería, es el fruto del trabajo diario a muchos niveles de un equipo humano que vela por la seguridad marítima en este rincón del mundo crucial para la Unión Europea.