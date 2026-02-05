Cuando cumplir la ley te deja sin piso

Los lectores y las lectoras escriben sobre las agencias inmobiliarias, los inmigrantes como chivo expiatorio, las palabras de Feijóo en la comisión de la dana y la victoria de Alcaraz en el Open de Australia

“Hola, Neus. ¿A qué hora te va bien visitar el piso? Hay honorarios de agencia de media mensualidad. Quedo a tu disposición. Saludos”, me escribe la persona de la inmobiliaria. “Vaya… Pues hay una ley de la vivienda, y esos honorarios los asume la propiedad, así que no acepto esta condición”, le contesto. “Vale, no te preocupes. No te cobro honorarios”. Somos gente que cruza los semáforos en verde, que dejamos el carrito de la compra en su sitio, que pagamos impuestos con precisión de reloj suizo. Gente que cumple las reglas. El artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos dice desde mayo de 2023 que el arrendador asume la comisión de la operación de alquiler. Es decir, que en esa conversación real, el agente inmobiliario intentaba colar una ilegalidad. Sin pudor. Otros te piden una mensualidad (más IVA), ya sea por teléfono o en la misma visita. Si te rebelas y no aceptas, lo único que te queda es escribir una reseña en Google. Y si pasas por el aro, porque necesitas esa casa y no te queda otra, atrévete a denunciar. No somos Javier Bardem con su escopeta Remington. Somos gente normal, honesta, buscando casa de alquiler.

Neus Martínez. Madrid

Datos contra la xenofobia

La inmigración se ha convertido en el chivo expiatorio favorito de la derecha y la ultraderecha, que repiten bulos sin respaldo empírico. En ella han encontrado una coartada para ocultar su falta de propuestas y de soluciones reales. En sanidad, los datos muestran que las personas migrantes usan menos el sistema que la población autóctona y, sin embargo, lo sostienen también con su trabajo y sus cotizaciones. Se afirma que quitan empleo, pese a que su trabajo en sectores clave sin los cuales la economía no funcionaría. En vivienda, el problema no es la inmigración, sino la falta de políticas públicas y la especulación. Culpar al más vulnerable es una estrategia vieja: simplifica problemas complejos y evita señalar a los verdaderos responsables. Defender derechos no es repartir escasez, sino ampliar oportunidades. La democracia se debilita cuando se construye sobre el miedo, la mentira y el odio, y se fortalece cuando se apoya en datos, igualdad y justicia social.

Mouad Bouzbita Kallouche. Elche (Alicante)

El mundo al revés

En la comisión del Congreso sobre la dana, Alberto Núñez Feijóo hizo una afirmación considerablemente preocupante. El líder de PP señaló que las asociaciones de las víctimas de la dana de Valencia no quieren ir a su despacho para reunirse con él. Y me pregunto: ¿no deberían ser los dirigentes políticos quiénes tendrían que acudir a Valencia y así acompañar a las víctimas de esta tragedia? Me parece indignante.

Malena Zamora Moreno. Barcelona

Leyendas del tenis

Dijo Arrigo Sacchi que “el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes”, una sentencia que habría que actualizar al tenis al menos en España, por tener la inmensa suerte de haber disfrutado primero de la leyenda de Rafa Nadal, y, sin solución de continuidad, con la llegada de Carlos Alcaraz, un chaval que, a hombros de gigantes, va divisando el legado que han dejado los ilustres predecesores que han llevado este deporte a cotas impensables.

Daniel García Delicado. Albacete