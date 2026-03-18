Errejón pide a la Audiencia de Madrid que expulse a Elisa Mouliaá de la causa y la archive

La defensa del expolítico apunta que, aunque se retractara, la decisión de la actriz de retirar la acusación en febrero debe suponer el sobreseimiento del caso

La defensa de Íñigo Errejón ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que expulse a la actriz Elisa Mouliaá del procedimiento en el que le acusa de agresión sexual, ante el “carácter irrevocable” de su renuncia inicial a seguir en el caso, y que decrete el archivo. Para la abogada de Errejón, la decisión de Mouliaá el pasado mes de febrero de retirar su acusación en el caso debe conducir “por imperativo legal” al sobreseimiento libre de la causa, aunque luego la actriz se retractase y decidiese permanecer en el procedimiento.

El juez Adolfo Carretero ya rechazó archivar el caso en febrero tras una petición de la defensa de Errejón al considerar que la actriz debía seguir como acusación porque así lo ratificó ella ante el juzgado cuando se retractó de su decisión inicial. Ahora, la abogada de Errejón recurre ese rechazo del juez ante la Audiencia Provincial de Madrid, que además ya tiene encima de la mesa su recurso contra el procesamiento del exdiputado por presunta agresión sexual.

Será este órgano judicial quien determine, de esta forma, el futuro de una causa que nació con una denuncia de la actriz contra el diputado por presunta agresión sexual el 8 de octubre de 2021. Hace unas semanas, otra mujer, cuya identidad no ha trascendido, presentó una segunda denuncia por este delito que el lunes una jueza archivó al no haber ratificado los hechos la denunciante en el juzgado.

En su recurso, la abogada de Errejón reitera que la renuncia inicial de Mouliaá “es irrevocable”, fue firmada “de puño y letra” por ella, e implica “inequívocamente” su renuncia a la acusación penal, sin ser necesaria ni su ratificación ni la firma de su letrado. “Es un acto unilateral y personalísimo que en este caso ha sido adoptado libre, expresa, consciente y voluntariamente por la propia denunciante”, añade.

Además, la letrada del expolítico incide en que no se trató de un escrito “fortuito, rápido, inconsciente o fruto de una decisión irracional ni de un error” y subraya que Mouliaá no solo renunció, sino que pidió el archivo del caso, y eso a pesar de que había sido advertida de las consecuencias por su abogado. Por otro lado, ve “irracional e inconsistente” el argumento de Mouliaá de que finalmente continuaba en la causa para seguir hasta el final ante la petición de la Fiscalía de absolver a Errejón.