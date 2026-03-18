Tottenham – Atlético: horario y dónde ver la vuelta del partido de octavos de la Champions League

Tras el 5-2 del Metropolitano, los de Simeone son favoritos para pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones

El Atlético visita este miércoles el feudo del Tottenham con el objetivo de hacer bueno el 5-2 de la ida, con los goles de Llorente, Griezmann, Julián Alvarez (por partida doble) y Le Normand, y avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Tottenham, que empató su partido de Liga de este fin de semana en Anfield ante el Liverpool (1-1), no se encuentra en su mejor momento de la temporada, pues se encuentra en 16ª posición, solo un punto por encima del descenso. El Atlético, por su parte, venció al Getafe en la Liga española (1-0) con un tempranero gol de Nahuel Molina.

Horario y donde ver el Tottenham - Atlético de Madrid

El partido entre el Tottenham y el Atlético de Madrid se disputa a las 21.00 horas y será ofrecido por Movistar+ Liga de Campeones (dial 60). Además se podrá seguir en directo a los equipos españoles a través de la web de EL PAÍS.

Resto de la jornada de la Champions:

Barcelona-Newcastle

Bayern-Atalanta

Liverpool-Galatasaray