Cuatro de cada diez españoles creen que el placer erótico es más una cuestión individual que de pareja

En una sociedad cada vez más condicionada por las redes sociales y los cambios culturales, la vida sexual y afectiva de los españoles y las españolas ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas. La última encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), así lo muestra: el 39,4% de las personas consultadas considera que el placer erótico se ha vuelto una cuestión individual más que de pareja. El dato confirma una tendencia al alza hacia la individualización de la sexualidad, un fenómeno que diversos estudios han señalado en los últimos años y que modifica la manera en la que hoy entendemos los vínculos sexoafectivos.

La encuesta, titulada Sexualidad: hábitos y opiniones muestra lo que la población opina de las relaciones sexuales en los últimos 50 años. Un 73,3% cree que el cambio se ha visto acelerado por la influencia de internet y las redes sociales, mientras que casi el 80% considera que estas transformaciones han traído una mayor libertad individual, pero también una sensación de mayor incertidumbre. De acuerdo a los datos publicados este jueves, el 61,7% de los participantes considera que las relaciones generan más dudas hoy que en el pasado.

Esa mayor libertad y apertura se ven reflejadas en otro porcentaje: el 58,5%, de los participantes reconoce haber utilizado juguetes sexuales, lubricantes, aceites y otros objetos para estimular el placer, mientras que el 44,3% dice usar juguetes sexuales en solitario.

La consulta, realizada a partir de más de 4.000 entrevistas, muestra también que el 73,5% de los encuestados coincide en que para alcanzar una vida satisfactoria es importante tener una relación sentimental, frente a un 23% que piensa que no lo es. Además, un 84,8% valora como algo “muy o bastante importante” la convivencia en la misma casa dentro de una relación sentimental y solo un 13,5% cree que es “poco o nada importante” la convivencia.