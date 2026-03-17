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Fútbol
LIGA DE CAMPEONES

Champions League: horario y dónde ver los partidos de vuelta de octavos

Los partidos de vuelta de los octavos de final deciden qué ocho equipos estarán presentes en los cuartos de final de la máxima competición continental

Vinicius Jr conduce el balón en el encuentro de ida ante el Manchester City.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
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La UEFA Champions League llega a uno de sus momentos más emocionantes de la temporada. Este martes 17 y miércoles 18 de marzo se definen los ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final del torneo más importante de clubes en Europa. Las eliminatorias llegan con el guion ya muy marcado: hay duelos prácticamente sentenciados, como el del Bayern o el Atlético, pero también otros abiertos que prometen máxima tensión hasta el último minuto.

Horarios de los octavos de final de la Champions

Los partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones se disputarán en los siguientes horarios:

Sporting - Bodo/Glimt (martes 17, a las 18.45)

Sp. Portugal SPL
Bodø/Glimt BG
Movistar Liga de Campeones

Manchester City - Real Madrid (martes 17, a las 21.00)

M. City MNC
Real Madrid RMA
Movistar Liga de Campeones

Arsenal - Bayer Leverkusen (martes 17, a las 21.00)

Arsenal ARS
Leverkusen BLE
Movistar Liga de Campeones

Chelsea - PSG (martes 17, a las 21.00)

Chelsea CHE
PSG PSG
Movistar Liga de Campeones

Barcelona - Newcastle (miércoles 18, a las 18.45)

Barcelona BCN
Newcastle NEW
Movistar Liga de Campeones

Tottenham - Atlético de Madrid (miércoles 18, a las 18.45)

Tottenham TOT
Atlético ATM
Movistar Liga de Campeones

Bayern de Múnich - Atalanta (miércoles 18, a las 18.45)

Bayern BAY
Atalanta ATA
Movistar Liga de Campeones

Liverpool - Galatasaray (miércoles 18, a las 18.45)

Liverpool LIV
Galatasaray GAL
Movistar Liga de Campeones

Todos los partidos de Champions

Todos los duelos de la máxima competición continental se pueden ver en directo desde el canal Movistar Liga de Campeones, de Movistar+. Además se podrá seguir en directo a los equipos españoles a través de la web de EL PAÍS.

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