Champions League: horario y dónde ver los partidos de vuelta de octavos
Los partidos de vuelta de los octavos de final deciden qué ocho equipos estarán presentes en los cuartos de final de la máxima competición continental
La UEFA Champions League llega a uno de sus momentos más emocionantes de la temporada. Este martes 17 y miércoles 18 de marzo se definen los ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final del torneo más importante de clubes en Europa. Las eliminatorias llegan con el guion ya muy marcado: hay duelos prácticamente sentenciados, como el del Bayern o el Atlético, pero también otros abiertos que prometen máxima tensión hasta el último minuto.
Horarios de los octavos de final de la Champions
Los partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones se disputarán en los siguientes horarios:
Sporting - Bodo/Glimt (martes 17, a las 18.45)
Manchester City - Real Madrid (martes 17, a las 21.00)
Arsenal - Bayer Leverkusen (martes 17, a las 21.00)
Chelsea - PSG (martes 17, a las 21.00)
Barcelona - Newcastle (miércoles 18, a las 18.45)
Tottenham - Atlético de Madrid (miércoles 18, a las 18.45)
Bayern de Múnich - Atalanta (miércoles 18, a las 18.45)
Liverpool - Galatasaray (miércoles 18, a las 18.45)
Todos los partidos de Champions
Todos los duelos de la máxima competición continental se pueden ver en directo desde el canal Movistar Liga de Campeones, de Movistar+. Además se podrá seguir en directo a los equipos españoles a través de la web de EL PAÍS.
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