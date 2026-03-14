Los 15 meses de ascenso de Thiago Pitarch, el joven que no para de moverse en el avispero

“No sé cómo pronunciar su nombre: Pitarch”, dijo a su manera Thierry Henry este miércoles en una tertulia televisiva. “Me fijé en él con atención esta noche. ¡Qué partido! Corría por todos”, comentó sorprendido el exdelantero francés después del Real Madrid-City. A falta de saber qué papel puede tener cuando las estrellas regresen de las lesiones y cuáles son los siguientes pasos de este joven aún tierno (18 años), Thiago Pitarch mostró dos cualidades que escasean, y mucho, en este Madrid: no dejó de pedir el balón en las zonas más calientes, y no paró de recorrer kilómetros para presionar y ofrecerse.

Hace dos semanas, antes de su primera titularidad, a Álvaro Arbeloa le pidieron una descripción del chaval y lo que contó sonó a un retrato robot de lo que más necesitaba su equipo: “Es extremadamente dinámico. Su mayor virtud es una personalidad tremenda, siempre quiere el balón y, cuando está presionado, no se siente presionado”, explicó. Este viernes, el técnico aseguró que, de momento, Pitarch continuará con la primera plantilla después de tres citas consecutivas en el once (Getafe, Celta y City), y este sábado, contra el Elche (21.00, Movistar), puede ser otra oportunidad para él dadas las ausencias (Militão, Alaba, Mendy, Carreras, Ceballos, Bellingham, Mastantuono, Rodrygo y Mbappé).

Valdebebas es ya su cuarto destino pese a que apenas supera la mayoría de edad. Antes pasó por el Atlético (2013-18), Getafe (2018-22) y Leganés (2022-23). “Si hubiera que destacar un momento clave para él durante el año que estuvo con nosotros”, apunta Jorge Broto, el director de cantera del Leganés, “diría que fue el torneo que se suele disputar en primavera de selecciones territoriales. Allí hay muchos ojeadores. En la madrileña, casi todos los convocados son del Madrid y Atlético, y él era del Leganés. Fue campeón de España sub-16”. Su posición con los pepineros también era la medular, aunque, según este responsable, más ofensivo. “No estaba tan en la base. Se puede decir que era un ocho con más llegada”, detalla.

Récord de precocidad en el Madrid en Champions

En Butarque solo permaneció una campaña hasta la llegada al Madrid. El Leganés no vio un euro por la mudanza porque, al no haber cumplido los 16 años (tenía 15) no le pudo hacer un contrato profesional. “No obstante, mantenemos los derechos federativos en caso de un posible traspaso futuro”, puntualiza Jorge Broto.

En el verano de 2023 se marchó a Valdebebas, empezó en el Juvenil C y en enero de 2025, hace 15 meses, andaba en el Juvenil B, más o menos el cuarto escalón de la pirámide blanca. Y fue entonces cuando su carrera empezó a crecer de manera acelerada: Arbeloa lo ascendió al Juvenil A, en verano se lo llevó al Castilla y, con solo 14 encuentros en Primera Federación, este miércoles Pitarch se convirtió en el español más joven (18 años y 220 días) en ser titular con el Madrid en una eliminatoria de Champions, por delante de Raúl González (18 años y 253 días, en marzo del 96).

Seleccionable también con Marruecos (hasta la fecha, solo ha ido con España), ya había coleccionado elogios cinco días antes en Vigo, pero el despliegue y atrevimiento frente al City en un chico en fase de destete elevó la atención sobre él. De los 34 pases que intentó, acertó en 32. Es verdad también que en su impulso por recibir en lugares donde muy pocos de sus compañeros se han atrevido, Nico O’Reilly se la birló y Courtois tuvo que obrar su milagro diario. “Tiene mucha personalidad y lo más importante es su dinamismo, con y sin balón”, señala bajo condición de anonimato un analista de canteras. “No me parece que sea un chico con grandes habilidades técnicas, pero sí es capaz de recorrer grandes distancias y aparecer en zonas donde un mediocentro es difícil que llegue, porque tiene corazón, actitud y físico”.

En plena crecida, Xabi Alonso lo incorporó a algunas listas, aunque sin minutos. Arbeloa tiró antes de otros jóvenes, como Jorge Cestero (19), Manuel Ángel y César Palacios (ambos de 21), pero la apuesta por Pitarch computa a su favor. “Entiendo que puedan surgir dudas por poner a un chico de 18 en una eliminatoria así”, admitía después del City. “Pero lo tenía muy claro con Thiago y también representa muy bien a la cantera del Real Madrid, que tenemos que intentar valorar mucho más, si no es desde fuera que sea desde dentro. Aquí viene gente por la que se paga un traspaso muy alto, pero estos chicos se merecen también una oportunidad”, defendió Arbeloa.