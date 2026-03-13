Jornada 28 de La Liga: resultados y resúmenes de los partidos
El Madrid se enfrenta al Elche, el Barça al Sevilla y el Atlético al Getafe
La jornada 28 está a la vuelta de la esquina y estos son los partidos más destacados: el líder, el Barça, se enfrenta al Sevilla; el Madrid recibe al Elche, el Atlético, al enrachado Getafe y el Villarreal visita al Alavés.
Alavés - Villarreal (viernes 13, 21:00)
Los de Marcelino quieren recuperar el tercer puesto de LaLiga mientras que el conjunto babazorro quiere alejarse de los puestos de descenso.
Girona - Athletic de Bilbao (sábado 14, 14:00)
Los catalanes quieren escapar de la zona peligrosa de la tabla mientras que los leones necesitan los tres puntos para acercarse a los puestos europeos.
Atlético de Madrid - Getafe (sábado 14, 16:15)
Los de Simeone quieren defender la tercera plaza que arrebataron al Villarreal hace pocas jornadas mientras que el conjunto azulón necesita ganar para acercarse a los puestos de Europa League.
Oviedo - Valencia (sábado 14, 18:30)
El equipo asturiano está obligado a ganar si quiere seguir jugando en Primera la próxima temporada, mientras que el Valencia busca su tercera victoria consecutiva.
Real Madrid - Elche (sábado 14, 21:00)
Los blancos necesita los tres puntos para no perderle la estela al Barcelona, mientras que el Elche quiere los tres puntos para alejarse del descenso.
Mallorca - Espanyol (domingo 15, 14:00)
El conjunto bermellón ocupa el primero de los puestos de descenso, mientras que los de Manolo González, séptimos, viajan a la isla en una de las peores rachas de la temporada. Ambos equipos necesitan la victoria.
Barcelona - Sevilla (domingo 15, 16:15)
Los azulgranas quieren seguir manteniendo su ventaja respecto al Real Madrid mientras que el Sevilla quiere salir de la zona peligrosa de la clasificación.
Betis - Celta (domingo 15, 18:30)
Partidazo con aroma europeo en La Cartuja, donde se enfrentan el quinto y el sexto clasificado. Ambos llegarán, además, después de disputar una exigente jornada europea.
Real Sociedad - Osasuna (domingo 15, 21:00)
Exultante aún por el subidón copero, el conjunto txuri urdin, séptimo, recibe a Osasuna, undécimo, en Anoeta. Partido de media tabla.
Rayo Vallecano - Levante (lunes 16, 21:00)
Tras un festín europeo, el equipo de la franja buscará no dejarse puntos en casa ante uno de los peores equipos de la competición, el Levante, penúltimo clasificado.
