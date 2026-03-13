Ir al contenido
Fútbol
LA LIGA

Jornada 28 de La Liga: resultados y resúmenes de los partidos

El Madrid se enfrenta al Elche, el Barça al Sevilla y el Atlético al Getafe

Raphinha, en una foto de archivo.ADAM VAUGHAN (EFE)
El País
El País
La jornada 28 está a la vuelta de la esquina y estos son los partidos más destacados: el líder, el Barça, se enfrenta al Sevilla; el Madrid recibe al Elche, el Atlético, al enrachado Getafe y el Villarreal visita al Alavés.

Alavés - Villarreal (viernes 13, 21:00)

Alavés ALA
Villarreal VLL

Los de Marcelino quieren recuperar el tercer puesto de LaLiga mientras que el conjunto babazorro quiere alejarse de los puestos de descenso.

Girona - Athletic de Bilbao (sábado 14, 14:00)

Girona GIR
Athletic ATH

Los catalanes quieren escapar de la zona peligrosa de la tabla mientras que los leones necesitan los tres puntos para acercarse a los puestos europeos.

Atlético de Madrid - Getafe (sábado 14, 16:15)

Atlético ATM
Getafe GET

Los de Simeone quieren defender la tercera plaza que arrebataron al Villarreal hace pocas jornadas mientras que el conjunto azulón necesita ganar para acercarse a los puestos de Europa League.

Oviedo - Valencia (sábado 14, 18:30)

Oviedo OVI
Valencia VAL

El equipo asturiano está obligado a ganar si quiere seguir jugando en Primera la próxima temporada, mientras que el Valencia busca su tercera victoria consecutiva.

Real Madrid - Elche (sábado 14, 21:00)

Real Madrid RMA
Elche ELC

Los blancos necesita los tres puntos para no perderle la estela al Barcelona, mientras que el Elche quiere los tres puntos para alejarse del descenso.

Mallorca - Espanyol (domingo 15, 14:00)

Mallorca MLL
Espanyol ESP

El conjunto bermellón ocupa el primero de los puestos de descenso, mientras que los de Manolo González, séptimos, viajan a la isla en una de las peores rachas de la temporada. Ambos equipos necesitan la victoria.

Barcelona - Sevilla (domingo 15, 16:15)

Barcelona BCN
Sevilla SEV

Los azulgranas quieren seguir manteniendo su ventaja respecto al Real Madrid mientras que el Sevilla quiere salir de la zona peligrosa de la clasificación.

Betis - Celta (domingo 15, 18:30)

Betis BET
Celta CEL

Partidazo con aroma europeo en La Cartuja, donde se enfrentan el quinto y el sexto clasificado. Ambos llegarán, además, después de disputar una exigente jornada europea.

Real Sociedad - Osasuna (domingo 15, 21:00)

R. Sociedad RSO
Osasuna OSA

Exultante aún por el subidón copero, el conjunto txuri urdin, séptimo, recibe a Osasuna, undécimo, en Anoeta. Partido de media tabla.

Rayo Vallecano - Levante (lunes 16, 21:00)

Tras un festín europeo, el equipo de la franja buscará no dejarse puntos en casa ante uno de los peores equipos de la competición, el Levante, penúltimo clasificado.

