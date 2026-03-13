Jornada 28 de La Liga: resultados y resúmenes de los partidos

El Madrid se enfrenta al Elche, el Barça al Sevilla y el Atlético al Getafe

La jornada 28 está a la vuelta de la esquina y estos son los partidos más destacados: el líder, el Barça, se enfrenta al Sevilla; el Madrid recibe al Elche, el Atlético, al enrachado Getafe y el Villarreal visita al Alavés.

Los de Marcelino quieren recuperar el tercer puesto de LaLiga mientras que el conjunto babazorro quiere alejarse de los puestos de descenso.

Los catalanes quieren escapar de la zona peligrosa de la tabla mientras que los leones necesitan los tres puntos para acercarse a los puestos europeos.

Los de Simeone quieren defender la tercera plaza que arrebataron al Villarreal hace pocas jornadas mientras que el conjunto azulón necesita ganar para acercarse a los puestos de Europa League.

El equipo asturiano está obligado a ganar si quiere seguir jugando en Primera la próxima temporada, mientras que el Valencia busca su tercera victoria consecutiva.

Los blancos necesita los tres puntos para no perderle la estela al Barcelona, mientras que el Elche quiere los tres puntos para alejarse del descenso.

El conjunto bermellón ocupa el primero de los puestos de descenso, mientras que los de Manolo González, séptimos, viajan a la isla en una de las peores rachas de la temporada. Ambos equipos necesitan la victoria.

Los azulgranas quieren seguir manteniendo su ventaja respecto al Real Madrid mientras que el Sevilla quiere salir de la zona peligrosa de la clasificación.

Partidazo con aroma europeo en La Cartuja, donde se enfrentan el quinto y el sexto clasificado. Ambos llegarán, además, después de disputar una exigente jornada europea.

Exultante aún por el subidón copero, el conjunto txuri urdin, séptimo, recibe a Osasuna, undécimo, en Anoeta. Partido de media tabla.

Rayo Vallecano - Levante (lunes 16, 21:00)

Tras un festín europeo, el equipo de la franja buscará no dejarse puntos en casa ante uno de los peores equipos de la competición, el Levante, penúltimo clasificado.