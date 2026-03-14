Real Madrid - Elche en directo | Carvajal entra en el once titular
Los de Arbeloa buscan meter presión al Barça mientras que los de Sarabia buscan su primera victoria en 2026
El Real Madrid y el Elche se miden este sábado a partir de las 21.00 en el Bernabéu en la jornada 28 de la Liga. Los de Arbeloa llegan tras un excelente resultado en la ida de los octavos de la Champions League en casa ante el Manchester City (3-0), donde brilló Fede Valverde con un hat-trick. El Elche en cambio sigue sin ganar en este 2026 y, además, es el único equipo de la Liga que no ha ganado aún a domicilio. Los de Eder Sarabia siguen metidos en el lío del descenso y en su última jornada cayeron ante el Villarreal por 2-1. A la lista de bajas del Madrid se suman Mendy y Asencio.
El centrocampista de 18 años, que pasó antes por el Atlético, Getafe y Leganés, agita el Real Madrid por su atrevimiento y despliegue
Así llegan ambos conjuntos al partido
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¡Sale también el once del Sarabia!
Sarabia apuesta por Cepeda y André da Silva en la punta de ataque. Rafa Mir y Álvaro Rodríguez, en el banquillo.
XI: Dituro; Petrot, Affengruber, Chust; Germán Valero, Neto, Redondo, Febas, Sangaré; Cepeda y André da Silva.
¡Ya sale el once de Arbeloa!
Carvajal vuelve a la titularidad y Brahim y Pitarch repiten en el once.
XI: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Thiago; Brahim y Vinicius.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Real Madrid-Elche!
Los de Arbeloa llegan tras un excelente resultado en la ida de los octavos de la Champions League en casa ante el Manchester City (3-0), donde brilló Fede Valverde con un hat-trick. El Elche en cambio sigue sin ganar en este 2026 y, además, es el único equipo de la Liga que no ha ganado aún a domicilio. Los de Eder Sarabia siguen metidos en el lío del descenso y en su última jornada cayeron ante el Villarreal por 2-1.
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